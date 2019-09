Wrinkles the Clown, Flex Is Kings, Welcome to Leith gibi belgeselleriyle tanıdığımız Michael Beach Nichols’ın yeni eseri… Film en başta mockumentary (kurmaca belgesel) gibi gelse de, gayet gerçek…

Yönetmen: İlginç konuları bulup belgesellerini çekmekte giderek ustalaşan Michael Beach Nichols…

Konu: Florida’da aileler çocuklarını eğlendirmek değil, korkutup uslu durmalarını sağlamak istediklerinde Wrinkles the Clown’ı çağırıyorlar. “Kim çocuğunu eve korkunç bir palyaço çağırıp korkutmak ister ki? Bu adam bu mesleği nasıl bulmuş? Dünya neden bu kadar absürd bir hal aldı?” gibi sorularınızın yanıtlarını belgeselin içinde bulacaksınız. IT’in ikinci bölümünün de bu hafta gösterime girdiği düşünüldüğünde, gelecek günlerde bulup izlemeniz gereken bir belgesel olduğu ortaya çıkıyor.