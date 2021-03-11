Toni Collette, yönetmenliğe adımını Lily King’in romanı Writers and Lovers uyarlamasıyla atacak.

Roman, 1990’ların Boston’unda annesini yeni kaybeden ve hayatında zorluklar yaşayan bir kadının öyküsünü anlatıyor. Aynı zamanda iki insanla ilişki yaşayan baş karakter Casey Peabody hayatı için zor kararlar vermek durumunda kalıyor.

Collette senaryoyu The Crown’dan tanıdığımız Nick Payne ile beraber yazacak. Collette film öncesinde mutlu ve umutlu konuştu:

“Uzun bir süredir yönetmenliğe hazırlanmama rağmen oyunculuktan zaman bulamamıştım. Lily King’in güzel, eğlenceli ve dokunaklı romanını sinemaya aktaracağım için mutluyum. Bir kadının kendini tanıması üzerine bir öykü anlatacağız. Filme aktarması zor bir hikaye olmasına rağmen başaracağımıza inanıyorum. Bana birçok konuda ilham veriyor.”