haber Fan Bingbing Devlet Kontrolü Altında Olduğu İçin 355 Filminde Oynayamayabilir Çin’in en çok kazanan aktrislerinden Fan Bingbing‘ten üç aydır haber alınamıyordu. Aktris sosyal medya hesaplarını en son temmuzda kullanmış, daha sonra sırra kadem basmıştı. Geçtiğimiz hafta Çin hükümetine yakın...

haber Jessica Chastain ve Colin Farrell, Eve’nin Başrollerini Üstlenecekler Jessica Chastain yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Eve‘yi birkaç ay önce duyurdu. Proje duyurulduğunda senaristlik ve yönetmenlik Matthew Newton‘a teslim edilmişti. Fakat çok geçmeden yönetmenin geçmişte eşine şiddet...