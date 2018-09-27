27 Eylül 2018
X-Men Evreni’nde First Class döneminin dördüncü filmi X-Men: Dark Phoenix’in fragmanı yayınlandı. 2019’da sevgililer günü 14 Şubat’ta gösterime girecek olan film karanlık tonuyla ve oyunculuklarıyla öne çıkacak gibi…
Jean Grey’in (Sophie Turner) dönüşümüne ve Charles Xavier’in (James McAvoy) ikna çabalarına odaklanması beklenen filmde Michael Fassbender, Jessica Chastain, Tye Sheridan, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters ve Olivia Munn serideki rollerini sürdürüyor.
kategori:bakınıztv