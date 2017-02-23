23 Şubat 2017 134 görüntüleme
Yeni filmler ve dizilerle iyice büyüyen X-Men evreniyle ilgili bu hafta da birkaç haber yapıldı.
- Bryan Singer’ın pilot bölümünü yöneteceği, adı açıklanmayan X-Men dizisinin oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Diziye Blink rolüyle Jamie Chung dahil oldu. Blink ilk ve son kez X-Men: Days of Future Past filminde karşımıza çıkmıştı. Karakteri Bingbing Fan oynamıştı. Singer dizinin çekimlerine bu yıl başlayacak, bu dizi, filmlerle bağlantılı olacak.
- Fox bu yıl iki X-Men filmi çektirecek gibi görünüyor. İlki X-Men: The New Mutants‘ı Josh Boone çekecek. Adı açıklanmayan filmiyse X-Men evreninin senaristlerinden ve yapımcılarından Simon Kinberg yönetmek istiyor. Kinberg daha önce hiç film yönetmemişti. Bu filmin başrolünü Sophie Turner üstlenecek. James McAvoy’un iki filmde de Profesör Charles Xavier’ı oynayacağı söyleniyor. Film, Jean Grey/Dark Phoenix’e odaklanacak.
- Gelelim X-Force filmine. Aslında daha önce Fox’ın X-Force filmi çektirmeyeceği, X-Force mutantlarına (Cable ve Domino) Deadpool 2‘de yer vereceği açıklanmıştı. Ama planlar değişmiş gibi görünüyor. Zira Joe Carnahan’ın X-Force filminin senaryosunu yazmaya başladığı açıklandı. Şimdilik filmin yönetmeni bilinmiyor. Deadpool 2‘nin de çekim tarihi halen açıklanmadı ama film 2018’e yetişecek.
- Legion dizisiyle bitirelim. Üçüncü bölümü yayınlanan, sezon finaline beş bölüm kalan diziyle ilgili eleştiriler olumlu. Yüksek ihtimalle kanal, dizinin ikinci sezonunu onaylayacak.
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