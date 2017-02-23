Game of Thrones Yedinci Sezon çekimleri tamamlanmak üzere... Senaryosu, yeni karakterleri, neler yaşanacağı sıkı bir şekilde saklanan diziden sızan gelişmeleri derledik....

X-Men: Apocalypse gösterime girdikten sonra genelde olumsuz eleştiriler almış, beklendiği kadar yüksek bir hasılat da elde edememişti. Buna rağmen 20th Century Fox stüdyosu evreni nadasa bırakmayacak, yeni filmler ve...