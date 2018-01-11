Çekimlerine iki ay kala yönetmensiz kalan Gambit filminin vizyon tarihi bu ayrılıktan bir saat sonra dört ay ertelendi. Normalde Gambit 22 Şubat 2019’da vizyona girecekti. Çekimler erteleneceği için vizyon tarihi de ertelendi. Yeni tarih 7 Haziran 2019. Ama muhtemelen film çekilemeyecek. Ertelenen diğer filmse korku türündeki New Mutants. Umut vaat eden, Josh Boone tarafından yönetilen bu film söylentilere göre test gösterimlerinde beğenilmemiş. Dolayısıyla Fox filmi Gambit‘in eski tarihine -22 Şubat 2019’a- ertelemeyi uygun gördü. Bu sürede filmi düzeltmeye çalışacaklar.

Gelelim Deadpool 2‘ye. Filmin vizyon tarihi hazirandan 18 mayısa çekildi. İşin ilginç tarafı bu ayda sadece Disney filmleri vizyona girecek, yani Disney kendi kendisiyle mücadele edecek. Marvel filmi Avengers: Infinity War 4 mayısta vizyona girecek. Star Wars filmi Solo: A Star Wars Story ise 25 mayısta vizyona girecek. Şimdilik tarihler böyle ama yüksek ihtimalle Solo ertelenecek. Zira üç büyük filmi aynı ayda vizyona sokmak mantıklı değil. Zaten vizyona dört ay kalmışken fragman ve ilk karelerin yayınlanmamış olması da filmin erteleneceğinin alameti.