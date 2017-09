Fox bu yılı mutantsız bitirecek. Ama sorun değil. Zira 2018’de üç X-Men filmiyle -bunlar Deadpool 2, New Mutants ve Dark Phoenix– yıla damgasını vurmayı planlıyor. Bu üç filmden New Mutants‘la ilgili yeni bilgiler geldi. Çekimleri yakın zamanda tamamlanan New Mutants‘ın senaristliğini ve yönetmenliğini Josh Boone üstlendi. Daha önce açıklandığı üzere film korku ögeleri içeriyor. Fox, Deadpool ve Logan‘la süper kahraman türüne ve mutant filmlerine yeni bir soluk getirmeye çalışmıştı. Bunu New Mutants‘la da devam ettirmeye çalışacak, ilk kez korku janrının ögelerini mutant filmlerine ekleyecek.

Bu kez merkezde yetişkin mutantlar değil, lise çağındaki mutantlar yer alıyor. Fox’ın CEO’su Stacey Snider, New Mutants‘taki karakterlerin ergen olduklarını ve dürtülerini kontrol edemediklerini belirtmiş. Bu yüzden toplum için tehlikeli oldukları düşünülecek ve gözetim altında tutulacaklar. Boone filmini Guguk Kuşu ve The Breakfast Club filmlerinden esinlenerek kaleme almış. Hatırlanacağı üzere Guguk Kuşu akıl hastanesinde geçer, The Breakfast Club ise asi öğrencilerin pazar gününü okulda birlikte geçirmelerini konu alır. Özellikle The Breakfast Club tek mekânda geçer. New Mutants da bu filmlerin izinden gidecek ve mutantları tek mekâna hapsedecek, ergenlik ve hapis yüzünden türlü sorunların ortaya çıkması anlatılacak. Filmin janrı bir grup ergenin yer aldığı hayaletli ev filmleri gibi, diyor Snider. Daha önce The Shining‘in izinden giden hayaletli süper kahraman filmleri çekilmediğini de belirtmiş. Korku ögeleri içeren New Mutants’ı Sony’nin ekimde çektireceği, Tom Hardy’li Venom takip edecek. R reytingli bu film de korku ögeleri içerecek. Bu arada bu yıl Spider-Man: Homecoming filmi de The Breakfast Club‘tan esinlenmişti, belirtmeden geçmeyelim. New Mutants 13 nisanda vizyona girecek.