Fox’ın X-Men evreni 19. yılına girdi. 19 yıldır devam eden, spinoff filmleriyle genişleyen bu evrenle bilhassa karmakarışık, çözülemeyecek durumdaki zaman çizgisi (timeline) ve karakterlerinin bir türlü yaşlanmamaları açısından sıkça dalga geçiliyor. Bilindiği üzere senaristler evrendeki zaman çizgisini yıllar önce yitirmişlerdi. Bu yüzden evreni geniş açıdan bakıldığında onlarca tutarsızlık, pek çok mantık hatası ortaya çıkıyor. Screen Rant sitesi, Dark Phoenix‘in ilk fragmanını fırsat bilip mutantların yaşlarını hesaplamış, ortaya trajikomik bir tablo çıkmış.

X-Men evreninin öncül/prequel serisi First Class‘la başladı. Bu film 1962 yılında geçti. Devamı Days of Future Past çoğunlukla 1973’te, 3. film Apocalypse 1983’te, son film Dark Phoenix‘se 1993’te geçti. Görüleceği üzere ilk filmden başlayarak her filmde onar yıl atlanmış. Dolayısıyla başkalarının görünüşlerini kopyalama özelliği bulunan, bu yüzden yaşlı görünmeyen Mystique (Jennifer Lawrence) hariç tüm karakterlerin bu dört filmde 30 yıl yaşlanmaları gerekiyor. Apocalypse‘le seriye dönen Rose Byrne‘den başlayalım. İlk filmde 30’larındaki Moira’yı canlandıran Byrne aradan geçen 20 yıla rağmen hiç yaşlanmamasıyla dikkatleri çekmişti Apocalypse‘ta. Moira 3. filmde 50’li yaşlarda olması gerekiyordu ama aktrise makyaj uygulanmamıştı.

Ya diğerleri? Charles 1932 doğumlu. O yüzden son filmde 61 yaşında olması gerekirken halen James McAvoy tarafından canlandırılıyor ve aktöre halen yaşlandırma makyajı ve efektleri uygulanmıyor. Mystique son filmde 59, 1930 doğumlu Magneto (Michael Fassbender) 63, 1940’larda doğduğu tahmin edilen Beast (Nicholas Hoult) ise 50’li yaşlarındalar. Hatırlanırsa Erik ilk filmde kampa yollandığında 14 yaşındaydı. Şunu da not etmek gerek: Evrenin ilk filmi 2000 çıkışlı X-Men‘de Patrick Stewart 60, Ian McKellan 61 yaşındaydı. Yani görüleceği üzere yıllar yıllar evvel zaman çizgisini iyice karmaşıklaştırıp içinden çıkılamayacak hale getiren senaristler her filmle onar yıl atlayarak bolca mantık hatasına imzalarını attılar. Dark Phoenix‘in fragmanında ne McAvoy, ne de Fassbender, ne de Hoult’a makyaj uygulanmış. Halbuki Dark Phoenix‘in yılı olan 1993’ün 7 yıl sonrasında 2000’de geçen X-Men‘de bu karakterler 60’larındaki oyuncular tarafından canlandırılmışlardı ama McAvoy da, Fassbender de yaşlandırılmadılar.

Apocalypse filminde gençliklerine yer verilen Cyclops (Tye Sheridan), Jean (Sophie Turner), Storm (Alexandra Shipp) ve Nightcrawler’da (Kodi Smit-McPhee) ise sorun yok. Karakterler Dark Phoenix‘te 20’li yaşlarındalar. Karakterleri oynayan oyuncular da 20’lerindeler. Quicksilver’da da (Evan Peters) sorun yok. Karakter son filmde 30’larında. Peters 31 yaşında. Görüleceği üzere sorun, Charles, Erik ve Beast’in olmaları gereken yaşta görünmemelerinde.