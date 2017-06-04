Josh Boone’un yöneteceği X-Men filmi The New Mutants‘ın oyuncu kadrosu hızla oluşturuluyor. Daha önce açıklandığı üzere filmin başrolünü Maisie Williams ve Anya Taylor-Joy üstlenecekler. Williams, Rahne Sinclair/Wolfsbane adlı karakteri, Taylor-Joy ise Ilyana Rasputin/Magik’i oynayacaklar. Filmde Stranger Things dizisinden Charlie Heaton da rol alacak. Heaton, Sam Guthrie/Cannonball’u oynayacak. Henry Zaga’nın Roberto da Costa/Sunspot, Blu Hunt’ın Danielle Moonstar/Mirage’ı oynayacaklarını da ekleyelim.

Fox stüdyosu, Rosario Dawson’la ise görüşmelere devam ediyor. Dawson’la anlaşılırsa aktris, Profesör Xavier benzeri bir karakteri, genç mutantları eğiten, süper güçleri olan bir doktoru -Cecilia Reyes’i- oynayacak. Filmin korku elementleri barındıracağını, diğer X-Men’lerden daha karanlık olacağını da belirtelim. Çekimlere temmuzda Boston’da başlanacak. Film 13 Nisan 2018’de vizyona girecek.