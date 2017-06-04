X-Men: The New Mutants’ın Oyuncu Kadrosu Oluşturuluyor

New Mutants'a yeni isimler dahil edildi...
yazar: 04 Haziran 2017

Josh Boone’un yöneteceği X-Men filmi The New Mutants‘ın oyuncu kadrosu hızla oluşturuluyor. Daha önce açıklandığı üzere filmin başrolünü Maisie Williams ve Anya Taylor-Joy üstlenecekler. Williams, Rahne Sinclair/Wolfsbane adlı karakteri, Taylor-Joy ise Ilyana Rasputin/Magik’i oynayacaklar. Filmde Stranger Things dizisinden Charlie Heaton da rol alacak. Heaton, Sam Guthrie/Cannonball’u oynayacak. Henry Zaga’nın Roberto da Costa/Sunspot, Blu Hunt’ın Danielle Moonstar/Mirage’ı oynayacaklarını da ekleyelim.

Fox stüdyosu, Rosario Dawson’la ise görüşmelere devam ediyor. Dawson’la anlaşılırsa aktris, Profesör Xavier benzeri bir karakteri, genç mutantları eğiten, süper güçleri olan bir doktoru -Cecilia Reyes’i- oynayacak. Filmin korku elementleri barındıracağını, diğer X-Men’lerden daha karanlık olacağını da belirtelim. Çekimlere temmuzda Boston’da başlanacak. Film 13 Nisan 2018’de vizyona girecek.

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haber

yazar: Can Rende - Haz 2, 2017

yazar: Can Rende - Haz 4, 2017

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