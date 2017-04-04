Xanth, ilk kitabı 1977’de Piers Anthony tarafından yazılan ve 40 romandır devam eden (3 kitabın daha anonsu yapıldı) tarihin en uzun roman serilerinden biri… Seriye ismini veren Xanth, aynı zamanda olayların geçtiği dünyanın da ismi…

Çok özet bir şekilde anlatırsak, herkesin sihirli bir güce sahip olduğu bir dünyada kendi gücünü keşfetmeye çalışan Bink’in öyküsüyle başlayan seri, daha sonra dallanıp budaklandı ve 40 kitap doldurdu.

SP Entertainment Group tarafından alınan haklar Steven Paul, Spike Seldin ve Hans Futterman’ın liderliğinde sinema ve TV’ye aktarılacak.