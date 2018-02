19 yaşında yönetmenliğe başlayıp öve öve bitirilemeyen Kanadalı senarist-yönetmen-aktör Xavier Dolan geçen yıl ilk İngilizce filmi The Death and Life of John F. Donovan‘ın çekimlerini tamamlamış ama filmi 2018’de vizyona çıkarmaya karar vermişti. Dolan enfes bir kadro hazırlamıştı. Kit Harington, Jessica Chastain, Natalie Portman, Michael Gambon, Susan Sarandon, Kathy Bates, Sarah Gadon, Thandie Newton, Jacob Tremblay, Ben Schnetzer ve Chris Zylka başlıca rolleri üstlenmişlerdi. Ne yazık ki bugün Chastain’le ilgili kötü bir haber geldi. Bir gazetede magazin/dedikodular üzerine yazılar yazan, kötü karakter olan Moira McCallister-King’i oynayan Chastain’in tüm sahnelerinin filmden kesildiği açıklandı.

Peki neden kesildi sahneler? Dolan karakter ve öykü üzerine çok uzun bir zaman boyunca düşündükten sonra karakterin öykü için gereksiz olduğuna karar vermiş ve sahneleri kesmiş. “Benim için çok zor bir karar oldu,” diyor Dolan. Chastain’le çalışmayı çok istemiş, bu filmi için herkesten önce Chastain’i kadroya dahil etmişti Dolan. Yönetmen, “Sahnelerin kesilmesinin Chastain’in performansıyla alakası yok, tamamen öykünün akışıyla alakalı,” demiş. Kötü karakterin (Moira’nın) komik ve eğlenceli olduğunu ama ana öyküye ait olduğunu hissedemediğinden sahneleri kesmiş. Chastain, Instagram hesabından paylaştığı mesajda sahnelerin kesildiğinden haberdar olduğunu belirtmiş. Aktrisin filmde görünmeyecek oluşuyla ilgili bir sorunu yok. Dolan’la ikinci kez çalışmayı heyecanla bekliyormuş. Filmin vizyon tarihi henüz belirlenmedi.