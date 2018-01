19 yaşındayken çektiği I Killed My Mother‘la ünlenen, dokuz yıla yedi film sığdıran Kanadalı-Fransız yönetmen Xavier Dolan sekizinci filmini açıkladı. Matt & Max adını verdiği filmini Quebec’te çekecek. Çekimlere sonbaharda başlanacak, film Fransızca dilinde çekilecek. Dolan bu kez 20’li yaşlarının sonlarındaki bir grup arkadaşın ilişkilerine odaklanacak. Dolan filmin yönetmenliğiyle yetinmeyecek, merkezdeki Max’i oynayacak. Max’in annesi rolü için daha önce Mommy ve I Killed My Mother‘da anneleri oynayan aktris Anne Dorval’ı istiyor. Bakalım Dorval üçüncü kez anneyi oynayacak mı. Dolan, Fransız ve Kanadalı arkadaşlarına da rol vereceğini söylemiş. Dolan bu yıl LGBT filmi Boy Erased‘ta karşımıza çıkacak. Senarist ve yönetmenlikle yetindiği ilk İngilizce filmi The Death and Life of John F. Donovan ise yılın sonlarına doğru vizyona girecek. Dolan bu filmde Kit Harington, Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon, Natalie Portman’la çalışmıştı. Matt & Max 2019’da vizyona girecek.