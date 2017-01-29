29 Ocak 2017 49 görüntüleme
Yapımcılar Birliği/PGA bu yılki kazananlarını kısa bir süre önce açıklandı. Yılın en çok ödüllendirilen filmlerinden olan La La Land burada da zafere ulaştı. Tüm liste aşağıda.
SİNEMA:
Film: La La Land
Animasyon: Zootopia
Belgesel: O.J.: Made in America
TV:
TV Filmi/Mini Dizi: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (1. Sezon)
Komedi: Atlanta (1. Sezon)
Drama: Stranger Things (1. Sezon)
Kurgusal Olmayan Yapım: Making a Murderer (1. Sezon)
Yarışma: The Voice (9-10-11. Sezonlar)
Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver (3. Sezon)
Çocuk Programı: Sesame Street (46. Sezon)
Spor Programı: Real Sport with Bryant Gumbel (22. Sezon) & VICE World of Sports (1. Sezon)
Dijital Dizi: Comedians in Cars Getting Coffee (7-8. Sezonlar)
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