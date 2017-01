Yapımcılar Birliği/PGA bu yılki kazananlarını kısa bir süre önce açıklandı. Yılın en çok ödüllendirilen filmlerinden olan La La Land burada da zafere ulaştı. Tüm liste aşağıda.

SİNEMA:

Film: La La Land

Animasyon: Zootopia

Belgesel: O.J.: Made in America

TV:

TV Filmi/Mini Dizi: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (1. Sezon)

Komedi: Atlanta (1. Sezon)

Drama: Stranger Things (1. Sezon)

Kurgusal Olmayan Yapım: Making a Murderer (1. Sezon)

Yarışma: The Voice (9-10-11. Sezonlar)

Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver (3. Sezon)

Çocuk Programı: Sesame Street (46. Sezon)

Spor Programı: Real Sport with Bryant Gumbel (22. Sezon) & VICE World of Sports (1. Sezon)

Dijital Dizi: Comedians in Cars Getting Coffee (7-8. Sezonlar)