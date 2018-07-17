BluTv’nin yeni dizisi Yaşamayanlar, 1 dakika 20 saniyelik fragmana neredeyse tüm vampir klişelerini sığdırmayı başarmış. Dizide de çok daha fazlasına rastlayacağımıza emin gibiyiz.

Liman Sahnesi ve Gizemli Tabut: Nereden geldiği belli olmayan gizemli tabut birçok vampir filminde vardır ve genel olarak hep deniz yoluyla gelir. Yaşamayanlar bu klişeyi (ülkede bu kadar tarihi eser, içinden kötü ruhların çıkacağı bu kadar harabe vs. varken) hiç düşünmeden kullanmış.

Yıllar Sonra Uyanan Vampir: Üstten çekim, sırt üstü yatan vampirin uyanışı ve ilk bakışı… Biraz dağınık uyuyan, yüzükoyun veya yan yatmayı seven vampir hiç yok mu acaba?

Düşünceli, Sinirli, Hiç Gülmeyen Vampir Kadın: Erkek vampirler, gününü gün eder eğlenirken, kadınlar genelde vampirliğin varoluşsal sorunlarına daha çok kafa yorarlar. Elçin Sangu dizide acımasız ancak acı da çeken vampiri oynayacak gibi… Kerem Bürsin de aşık olduğu kadının bu gel-gitlerine anlam veremeyen aşık vampiri canlandırabilir.

Kenti, Ülkeyi El Altından Yöneten Vampirler: Vampir edebiyatının ilk yazarları, bu konudaki ilk halk efsaneleri, krallara, lordlara doğrudan kan emici diyemediği için metafor olarak vampirleri kullanmış. Tamam, bu türün temel taşlarından biridir ama yerel bir yorum getirilemez miydi? Ülkeyi kanla yöneten mafyalar, çeteler gizlenme ihtiyacı duymuyor ki memlekette!

Dimitri’nin Gece Kulübü: Fragmanın en rahatsız edici bölümü… Vampirler slav ırkı ya, hemen bir balkan/rus ismi koyalım, esrarengiz olsun. Gece Kulübü de olmazsa olmaz. Evinde oturmayı, kitap okumayı, TV izlemeyi seven vampir bulamadık bir türlü… 300-400 yıldır yaşayan mahlukatın aklına tarihçi olmak gelmez hiç, hep eğlence, hep zıpırlık.

Kır Saçlı Kötü Adam: Bu daha çok Kurtlar Vadisi klişesi ama Yaşamayanlar’da da kendine yer bulmuş. Genç vampirlerin (aslında hiçbiri genç değil de) isyan ettiği kadim bir kültün başıdır kesin. Oksijenle sarılaştırılmış saçlarla arz-ı endam eyleyen seksi kadın vampir de yine fragmanda rastladığımız klişeler arasında…

Blade Göndermesi: “İstanbul’un ihtiyacı olan kahraman”ın kim olduğu belirsiz tabi de, “Bu böyle gitmez arkadaş, milletin kanını emmeyelim artık” diyen hassasiyetleri yüksek, biraz zorlasan humanist sayılabilecek bir vampir illa çıkar.

Kavga, Dövüş, İntikam: Ülkenin her yeri zaten kavga, cinayet, taciz, tecavüz, bir vampirlerin kapışması eksikti… Dizinin 20 dakika anlamlı diyalog, soğuk bakışlar, geri kalanının da durmadan aksiyon olacağı fragmandan anlaşılıyor.

Klasik Aksesuarlar: Deri kıyafetler, siyah makyaj, katana, el feneri 100 yıldır yokmuş, cep telefonları fener olarak kullanılamıyormuş gibi meşale, vs vs. Bol bol antik bıçak, kılıç da görecek gibiyiz. Umarız sanat departmanı işini iyi yapmıştır.

Seks, Şiddetli Aşk, Orgy’ler: Her ne kadar internet dizisiyse de bu klişeyi ülkemizde tekrarlamak biraz sıkar diye düşünüyoruz. Bekleyelim görelim.