Son olarak Kral Lear’in TV Filmi uyarlaması ve Westworld’deki Robert Ford karakteriyle izleyenleri kendine kim bilir kaçıncı kez hayran bırakan Anthony Hopkins, yeniden sinemaya odaklanıyor. Yeni Anthony Hopkins Filmleri listesine baktığımızda 3 film karşımıza çıkıyor.

The Pope

Netflix yapımında 2013’te şok bir kararla yaşanan Papa değişimini izleyeceğiz. Jonathan Pryce şu anda görevde bulunan Francis’i oynarken, Hopkins sabık Papa Benedict’i oynayacak. Fernando Meirelles tarafından yönetilen filmin senaryosunu Anthony McCarten yazdı. McCarten “The Theory of Everything” ve “Darkest Hour”u da kaleme almıştı. Benedict’in Papa seçilmesiyle başlayacak filmde yaşanan olaylar kronolojik olarak perdeye yansıyacak ve Francis’in sekizinci yüzyıldan beri ilk Avrupa dışı Papa olmasına yol açan süreci irdeleyecek. Birbirleriyle iyi anlaşamadığı bilinen iki papanın sert tartışmaları da filmin konusu olacak. İki usta oyuncunun bu çekişmeyi nasıl canlandıracağı merak konusu…

Now Is Everything

Anthony Hopkins, Irakli Kvirikadze, Camille Rowe, Madeline Brewer ve Ray Nicholson ile beraber bağımsız bir drama da oynayacak. Bir moda fotoğrafçısının kardeşinin ölümünden ve kız arkadaşının kaybolmasından sonra yaşadığı çöküntü, çıktığı yolculuk ve karşılaştığı insanları izleyeceğiz. Mickey Sumner, Brad Greenquist, Rita Taggart, Juliette Labelle, Mariana Downing yardımcı rollerde yer alacaklar.

Valentina De Amicis ve Riccardo Federico Spinotti’nin yönettiği filmin görüntü yönetmeni iki oscar’lı Dante Spinotti olacak. Filmin Cannes veya Venedik listesinde olması bekleniyor.

Elyse

Filmi Hopkins’in eşi Stella Hopkins’in yazıp, yönettiği ve “bir kadının yaşadığı hayat değiştiren olaylar sonucunda karanlığa doğru yönelmesini anlatacağı” dışında henüz bir bilgi yok. Anthony Hopkins, kasım ayı başında bir tweet atarak çekimlerin başladığını duyurmuştu. Usta oyuncunun dışında filmin kadrosunda Lisa Pepper, Aaron Tucker, Tara Arroyave, Frances Willard yer alıyorlar.