The Batman çekimleriyle meşgul olan Matt Reeves’in, The Sopranos ve Boardwalk Empire’ın yapımcılarından, Martin Scorsese’nin yakın çalışma arkadaşı Terence Winter’la birlikte Gotham’da geçen bir dizi hazırladığı açıklanmıştı.

HBO Max’te yayınlanacak dizinin ayrıntıları da gelmeşe başladı. Dizi alıştığımız öykünün hemen öncesini anlatacak. Gotham Central çizgi romanlarındaki öyküye odaklanacak dizi, Batman’in suç dünyasıyla savaşının hemen öncesini anlatacak. Çizgi roman, Batman olaylara el koymadan önce Gotham polisi içinde yaşanan olayları anlatıyordu. 5 sezon boyunca izlediğimiz Gotham dizisinden de ayrı bir hikaye izleyeceğiz…

Filmdeki oyuncuların dizide en azından konuk oyuncu olarak yer alıp almayacağı da henüz yanıtlanmayan sorulardan…