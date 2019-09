Game of Thrones dizisinin sona ermesinin ardından diziyle alakalı beş farklı spinoff projesi gündeme gelmişti. Bu projelerden ete kemiğe bürünen ise şimdilik ismi açıklanmayan ama isminin The Long Night olduğuna dair dedikodular dönen ve Game of Thrones’un 5.000 yıl öncesinde vuku bulan hikaye. Başrolünde Naomi Watts’ın yer aldığı dizinin pilot bölümünün çekimleri kısa bir süre önce sona erdi. Bu diziyle alakalı ayrıntılı haberi buradan okuyabilirsiniz.

Bir diğer spinoff müjdesi ise Deadline sitesinin haberiyle birlikte geldi. Bu projeye de, diğer isimsiz projede olduğu gibi spinoff yerine prequel desek daha doğru olur aslında. Çünkü, haberimize mevzu bahis olan yeni dizinin hikayesi de Game of Thrones dizisinin öncesinde geçiyor.



Deadline sitesinin haberine göre HBO, George R. R. Martin’in Fire and Blood kitabından uyarlanacak bir dizinin pilot bölümü için sipariş verdi. Fire and Blood kitabı, Game of Thrones dizisinin 300 yıl öncesinde geçiyor ve Targaryen ailesine odaklanıyor. Archmaester Gyldayn isimli bir karakterin anlatımıyla tanık olduğumuz hikayede, Valyria’nın yok olmasıyla birlikte adadan göç eden Targaryen ailesi anlatılıyor. Game of Thrones dizisinde bahsi sıkça geçen Fatih Aegon’un, aynı zamanda kendisinin eşi de olan kız kardeşleriyle birlikte Westeros’u fethedişi ve tek bir krallık altında toplamasından ejderhaların neslinin tükenişine kadar geçen süreç, Fire and Blood kitabında ayrıntılarıyla okuyucuya aktarılıyor. Demir Taht’ın yapılışı, King’s Landing’in inşası, Targaryen ailesinin iç savaşları gibi heyecan verici olayları da detaylı bir şekilde görüyoruz kitapta.



Dizinin yapımcılığını George R. R. Martin ve Ryan Condal ikilisi üstlenecek. Senaryoyu da kaleme alacak olan Ryan Condal, Colony dizisinin senaristi ve yapımcısı olarak tanınıyor. Ayrıca Hercules ve Rampage filmlerinin senaryoları da Condal’a ait. Ancak bu projenin yeni olmadığı, 2017 yılından beri üzerine konuşulduğu ve daha önce gündeme gelen beş farklı spinoff projesinden biri olduğu da Deadline’ın haberinde iddia ediliyor. Hatta bu projenin, Game of Thrones’un yapımcılarından Bryan Cogman’ın bir süredir hayata geçirmeye çalıştığı ancak nisan ayında iptal edilen proje olabileceğine dair bir görüş de var. İsmi henüz belli olmayan diziyle alakalı remi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.