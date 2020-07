David Lowery’nin yeni Peter Pan uyarlamasında Captain Hook rolü için Jude Law ile yapılan görüşmeler son aşamaya geldi.

Peter Pan & Wendy ismini taşıyacak film, 1953 tarihli animasyon filmin yorumuna sadık kalacak. Daha önce Captain Hook’u animatif olmayan Steven Spielberg versiyonunda Dustin Hoffman canlandırmıştı. Son 15 yıldaki gişede başarısız olan farklı iki denemede ise Jason Isaacs ve Hugh Jackman’i izlemiştik.

Disney, son dönemde animasyon filmleri “live action” çekmeyi The Lion King, Beauty and the Beast ve Aladdin ile denemiş ve hepsinden yüksek gişe başarısı elde etmişti.

Yeni uyarlamada Ever Anderson Wendy’yi, Alexander Molony ise Peter Pan’i canlandıracak. Senaryo Toby Holbrooks tarafından yazıldı.