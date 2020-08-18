18 Ağustos 2020 185 görüntüleme
NBC’nin dijital platformu Peacock, 6 bölümlük mini dizisi Departure için tanıtımlarını hızlandırdı.
Kanal/Platform: Peacock
Yapımcılar/Showrunner: Vince Shiao
Oyuncular: The Good Wife’tan tanıdığımız Archie Panjabi ve usta oyuncu Christopher Plummer başrollerde,
Kris Holden-Reid, Rebecca Liddiard, Tamara Duarte, Mark Rendall, Peter Mensah, Sasha Roiz yan rollerde karşımıza çıkacak.
Konu: Bir yolcu uçağı denizin ortasında kaybolunca, bir ekip kurularak insanlar aranmaya başlanır. Usta dedektif Kendra Malley’nin buldukları ise herkesi rahatsız edecektir.
Gösterim Tarihi: 17 Eylül
kategori:bakınıztv