NBC’nin dijital platformu Peacock, 6 bölümlük mini dizisi Departure için tanıtımlarını hızlandırdı.

Kanal/Platform: Peacock

Yapımcılar/Showrunner: Vince Shiao

Oyuncular: The Good Wife’tan tanıdığımız Archie Panjabi ve usta oyuncu Christopher Plummer başrollerde,

Kris Holden-Reid, Rebecca Liddiard, Tamara Duarte, Mark Rendall, Peter Mensah, Sasha Roiz yan rollerde karşımıza çıkacak.

Konu: Bir yolcu uçağı denizin ortasında kaybolunca, bir ekip kurularak insanlar aranmaya başlanır. Usta dedektif Kendra Malley’nin buldukları ise herkesi rahatsız edecektir.

Gösterim Tarihi: 17 Eylül