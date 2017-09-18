Daha önce iki devam filmi, bir de yeniden çevrimle beyaz perdeye yansıyan Karate Kid, farklı bir hikayeyle dizi oluyor.

– Youtube’un ücretli bölümü Red’de yayınlanacak 10 bölümlük dizinin ismi Cobra Kai olacak.

– Orijinal filmde kahramanımız Daniel’a yenilen Johnny Lawrence karakteri dizide iyi karakter olarak karşımıza çıkacak. Kötü işlerde çalışan Johnny bir karate salonu açarak çocukları eğitmek isteyecek.

– Bu sırada başarılı bir iş adamı haline gelen Daniel da kendisine yardımcı olacak.

– Dizinin kötü adamları ise karate’yi küçümseyen güreşçiler olacak. İlk filmde karşılaşan Daniel ve Johnny bu sefer aynı tarafta karatenin ismini kurtaracak.