Bilim-kurgunun nadide eserlerinden Audrey Niffenegger’in The Time Traveler’s Wife’ı HBO tarafından Steve Moffat’ya teslim edildi.

Kanal: HBO

Yapımcı: HBO, dizisi Doctor Who’nun ve Sherlock’un yapımcısı Steve Moffat’ya teslim etti…

Konu ve Beklentiler: Audrey Niffenegger’in çok satan romanı, 2009’da Rachel McAdams ve Eric Bana ile sinemaya uyarlanmıştı. Film, bilim-kurguseverlerden iyi eleştiriler alsa da gişede pek başarılı olamamıştı.

Açıklamalar:

Steve Moffat: Romanı ilk okuduğumda aşık olmuştum. Doctor Who’da The Girl in the Fireplace bölümünü romana ithafen yazıp, çekmiştik. Yıllar sonra romanı uyarlama şansı elde etmek benim için bir rüya gibi… TV’nin yeni ve cesur hali bu tip bir romanı uyarlamak için yeterli derinliğe ulaştı. Benim için sonu mutlu biten bir hikaye oldu.

Yayın Tarihi: Henüz belirlenmedi.