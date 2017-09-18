James Cameron, aksiyon sinemasında birçok ilki denediği ve bu türde eser veren yönetmenleri etkilediği True Lies’ı TV’ye uyarlayacak.

– Orijinal film James Cameron-Arnold Schwarzenegger ortaklığında çekilmiş ve aksiyon sinemasına yeni bir soluk getirmişti.

– Dizi versiyonunda da yapımcılık James Cameron’ın… Ancak Cameron etkin görev almayacak, diziye ana hatlarıyla gözlemcilik yapacak.

– Cameron’ın yetkilerini teslim ettiği isim ise maalesef McG… Dizinin yapımcıları arasında yer alan McG, pilot bölümü de yönetecek.

– Senaryoyu Arrow’un yapımcısı Marc Guggenheim yazıyor.

– FOX, henüz sadece yapımcı ve yönetmenlerinin belli olduğu diziye Cameron’a da güvenerek pilot onayı verdi.