Philipp Meyer’in romanı American Rust, ikinci kez TV’ye uyarlanıyor. Dizide ABD’nin fakirlik ve suçla pençeleşen coğrafyalarını izleyeceğiz.

Kanal: US Network

Yürütücü Yapımcı ve Yönetmenler: Serinin pilot bölümü David Gordon Green tarafından çekilecek. Michael De Luca dizinin tamamında yürütücü yapımcı olarak yer alacak.

Oyuncular: Henüz oyuncu seçimi yapılmadı.

Konu: Philipp Meyer’in çok satan romanından uyarlanacak dizi, Pennsylvania’nın küçük bir endüstriyel kasabasında yaşanan şiddet ve suç sarmalını anlatacak. Roman daha önce AMC tarafından The Son ismiyle TV’ye uyarlanmıştı. The Son’da yazar olarak görev yapan Brian McGreevy ve Lee Shipman Michael De Luca’ya yeni dizinin öyküsünün oluşumunda da yardımcı oldular.

Gösterim Tarihi: Henüz belirsiz.