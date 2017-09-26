Yeni Dizi/Knightfall: Ortaçağ’da Siyaset ve Savaş

History Channel dizilerine devam ediyor.
yazar: 26 Eylül 2017

History Channel’ın yeni yarı belgesel dizisi Knightfall, Tapınak Şövalyelerini anlatacak.

Kanal: Artık belgeselciliği bırakıp yavaş yavaş dizi kanalı olmaya soyunan History Channel.
Oyuncular: Tom Cullen, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Jim Carter, Olivia Ross, Ed Stoppard, Julian Ovenden, Sabrina Bartlett, Bobby Schofield, Sarah-Sofie Boussnina
Konu: Knightfall, Orta Çağ’da kutsal sayılan emanetleri korumak için bir araya gelen, dönemin siyasetinde ve savaşlarında ciddi pay sahibi olan Tapınak Şövalyeleri’ni anlatacak. Şövalyeler, yeni bir lider eşliğinde kutsal kaseyi arayacak. History Channel’ın diğer dizileri gibi yarı belgesel özelliği taşıyan bir yapım olacak.
İlk Bölüm: 6 Aralık 2017’de ABD’deki platformlarda ilk gösterimini yapacak.

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yazar: Can Rende - Eyl 26, 2017

yazar: bakınız - Eyl 26, 2017

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