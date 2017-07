Yılın en çok hasılat elde eden filmlerinden Wonder Woman‘da çalışan Patty Jenkins ve Chris Pine ikilisi işbirliklerine Wonder Woman 2 filminden evvel (Pine’ın ilk filmin finaline rağmen 2.’de rol alacağı söyleniyor) bir diziyle devam edecekler. TNT için hazırlanan, altı bölümden oluşan One Day She’ll Darken‘ın başrolü Pine’a, pilot bölümünün yönetmenliğiyse Jenkins’e teslim edildi. Sam Sheridan’ın kaleme aldığı dizi, Fauda Hodel’in otobiyografisinden uyarlandı.

Dizinin konusu şöyle: Hollywood’ta doktor olarak çalışan babası ensestle suçlanıp yargılanmaya başlayınca 16 yaşındaki kızı Tamar mavi gözlü bir bebek doğurur ve babasının “zenci” olduğunu iddia eder. Yani ensest suçlamalarını kabul etmez. Tamar’ın annesi, bebeği siyahi bir aileye verir. Daha sonra bu bebeğin büyümesi, biyolojik annesi Tamar’ı bulmaya çalışması ve Black Dahlia meselesi anlatılır kitapta. Pine eskiden asker olan, şimdilerde magazin muhabirliğiyle geçinen, Hodel meselesini ortaya atan ama sonra kendisini bağışlatmaya çalışan Joy adlı karakteri oynayacak. Dizinin çekim tarihi açıklanmadı. Pine yakın zamanda Netflix/David McKenzie filmi Outlaw King‘te rol alacak. Ocak ayındaysa Michelle Williams’lı All the Old Knieves filminde oynayacak. Dolayısıyla bu dizinin ne zaman çekileceği belli değil. Jenkins şu sıralar Wonder Woman 2‘yu yazıyor.

Gelelim Ben Affleck-Matt Damon-James Mangold-Gavin O’Connor-Showtime’ın yeni dizisine. Evet, Showtime’ın yeşil ışık yaktığı City on a Hill dizisi bu isimleri “kamera arkasında” buluşturacak. Dizinin yürütücü yapımcılığını Affleck, Damon, Mangold ve O’Connor üstlenecekler. O’Connor (Affleck’i The Accountant‘ta yönetmişti) dizinin pilot bölümünü çekecek. Dizi, Affleck ve Chuck MacLean’in orijinal fikirlerinden yola çıkarak MacLean tarafından senaryolaştırılacak. ’90’larda Affleck’in memleketi Boston’da geçecek, eyaletteki yolsuzluğa, çürümüşlüğe, ırkçılığa odaklanacak. Brooklyn’den gelen siyahi avukat bu yolsuzluğu bitirmeye çalışacak. O’Connor’ın çekimlere ne zaman başlayacağı belli değil. Yönetmenin projeleri arasında Affleck’li The Accountant 2, Bradley Cooper’lı Atlantic Wall, çizgi-roman uyarlaması The Green Hornet, Damon-Affleck’in yapımcılığını üstlendiği Father Daughter Time draması ve Tom Hardy’li biofilm My War Gone By, I Miss It So da yer alıyor.