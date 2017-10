Yılın en çok hasılat elde eden filmlerinden Wonder Woman‘da çalışan Patty Jenkins ve Chris Pine ikilisi işbirliklerine Wonder Woman 2 filminden evvel (Pine’ın ilk filmin finaline rağmen 2.’de rol...

The Sessions‘ın yönetmeni Ben Lewin yeni filmi The Catcher Was A Spy‘ın çekimlerine başladı. Nicholas Dawidoff’ın çok satan romanından uyarlanan bu filmin başrollerini Paul Rudd, Guy Pearce, Paul Giamatti...