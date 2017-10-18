The Alienist, güçlü bir oyuncu kadrosu, iyi bir kamera arkası ekibi ve ilgi uyandıracak bir senaryoyla geliyor.

Kanal: TNT

Yönetmen ve Yürütücü Yapımcı: Cary Fukunaga’nın yapımcıları arasında yer aldığı dizide Black Mirror’dan tanıdığımız Jakob Verbruggen de bazı bölümleri yönetecek.

Oyuncular: Daniel Bruhl, Dakota Fanning ve Luke Evans’ı bir araya getiren oyuncu kadrosu güçlü bir dramayı kolaylıkla taşıyacak nitelikte…

Konu: Mindhunter’ın yayına girmesinden kısa bir süre sonra yeni bir dizide yine seri katilleri izleyeceğiz. Ancak bu sefer 1890’larda seri katil avına çıkıyoruz. Brühl, Laszlo Kreizler isimli bir kriminal psikologu, Luke Evans bir gazeteciyi, Dakota Fanning de Kreizler’in hayranı bir polisi oynayacak. Dizi 1994’te yayınlanmaya başlayan ve Kreizler’in maceralarını konu alan kitap serisinden uyarlanacak.

İlk Bölüm Tarihi: 22 Ocak 2018