Woody Allen‘a Avrupa yolları tekrar gözüktü… 2007’de memleketi Amerika’da finansman bulmakta zorlanınca Avrupa turuna başlayıp filmlerini farklı ülkelerde (İspanya-Vicky Cristina Barcelona, Fransa-Midnight in Paris, İtalya-To Rome with Love) çeken Allen daha sonra memleketine dönmüş, son altı filmini memleketinde çekmişti. Amerika’da fazla sorun yaşamadan film yapabilmesinin nedeniyse filmlerini düşük bütçelerle kısa sürede çekmesi, yıldız oyuncuları filmleri için kolayca ikna edebilmesi ve bu filmlerin ödül kazandırabilmesiydi. Bu yüzden filmleri fazla hasılat elde edemese de Allen bir şekilde her yıla bir film sığdırabilmişti.

Ama bu durum metoo’yla birlikte değişti. 2018 için hazırladığı A Rainy Day in New York filmi Allen’a dönük tepkilerden çekinen Amazon tarafından yıl içinde vizyona çıkarılmayıp rafa kaldırılınca yönetmen stüdyoya bu yıl dava açmıştı. Haberlere göre Amazon-Allen anlaşması sona ermiş. Şu an için Allen’ın yeni filmlerinin ABD dağıtımcısı yok. Bu yüzden Allen’ın yeni filmleri memleketinde vizyona girmeyebilir. Allen, ABD’de dağıtımcı bulamadığı için tekrar Avrupa’ya dönüyor.

Yönetmen yeni filmini İspanya‘da çekecek. Her zamanki gibi romantik-komedi türünde olan, bir çiftin San Sebastian Film Festivali’ne katılmak üzere İspanya’ya gelmelerini, burada başka kişilere âşık olup birbirlerini aldatmalarını konu alan isimsiz filminin başrollerini Avrupalı oyuncular Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi Lopez, Louis Garrel üstlenecekler. Kadrodaki tek Amerikalı oyuncu Gina Gershon. Allen çekimlere temmuzda başlayacak. Yönetmenin diğer filmi A Rainy Day… Avrupa’da sonbaharda vizyona çıkarılacak. Velhasıl 84 yaşındaki Allen kalan zamanında filmlerini Avrupa’da Avrupalı oyuncularla çekecek gibi görünüyor. Bu filmler ABD’de vizyona girmezse filmlere Oscar kampanyası yapılamayacak. Bu arada filmlerini Fransa’da çeken Roman Polanski‘nin de Akademi üyeliğinden çıkarılıp kara listeye alındığı için yeni filmi J’accuse için ABD’de dağıtımcı bulmakta zorlandığını, bu yüzden bu filme de Oscar kampanyası yapılamayabileceğini belirteyim.