Bugün yayınlanan yeni fragmanlar arasında fantastik yapımlar çoğunlukta… Jumanji, The Witcher, Code 8 iyi bir üçlü gibi…

Jumanji Fragmanı

Sony, Jumanji: The Next Level’ın son ve geniş fragmanını yayınladı. Serinin üçüncü filmi Jumanji: Welcome to the Jungle’ın kaldığı yerden devam edecek. Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, Alex Wolff, Madison Iseman, Ser’Darius Blain, Morgan Turner, Colin Hanks, Rhys Darby rollerine devam edecekler. Danny DeVito, Awkwafina, Danny Glover ve Dania Ramirez filmdeki yeni isimler. Scott Rosenberg ve Jeff Pinkner’ın senaryosunu yazdığı filmi yine Jake Kasdan yönetecek. Vizyon tarihi 13 Aralık…

The Witcher Fragmanı

The Witcher, romanları ve oyunlarından sonra dizi de oluyor. Netflix’te izleyeceğimiz dizide Henry Cavill’ı Geralt of Rivia, Freya Allan’ı Princess Ciri. Anya Chalotra’yı da Yennefer karakterleri olarak izleyeceğiz.

Code 8

Code 8, süper güçlere sahip insanların, güçlerini kullanmasının yasaklandığı bir dünyada geçiyor. Bağımsız bir bilim-kurgu olmasına rağmen, fragman fena görünmüyor… Başrollerde Robbie Amell, Stephen Amell, Greg Bryk, Kari Matchett, Sung Kang, Alex Mallari Jr., Peter Outerbridge ve Shaun Benson var.