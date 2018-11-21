21 Kasım 2018
George R.R. Martin’in romanından uyarlanan Nightflyers’tan ayrıntılı bir tanıtım beklerken 5 dakikalık bir bölüm geldi. SyFy’da yayınlanacak dizi, uzayda sürüklenen bir geminin mürettebatının başına gelenleri aktaracak. Martin’in yapımcılığını da üstlendiği dizide Gretchen Mol, Eoin Macken, David Ajala, Sam Strike, Maya Eshet, Angus Sampson, Jodie Turner-ve Brían F. O’Byrne’ı izleyeceğiz.
Nightflyers, Jeff Buhler tarafından diziye uyarlanırken pilot bölümünü I Origin’den tanıdığımız Mike Cahill yönetti. Dizi dünya dağıtımına Netflix’le çıkacak.
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