haber Game of Thrones’un Spin-Off Dizisinin Pilot Bölümü Onaylandı Game of Thrones‘un 8. ve son sezonunun post prodüksiyonu devam ediyor. HBO son sezonu 2019’da yayınlayacak. Daha sonra yola aynı evrende geçen ama yeni karakterlere yer verecek spin-off dizisiyle...