Yeni Indiana Jones ve Bourne Filmlerinin Hazırlıkları Başladı

Frank Marshall iki projesi hk. konuştu...
yazar: 26 Mayıs 2020 75 görüntüleme

Indiana Jones ve Bourne serilerinin yapımcılarından Frank Marshall bu serilerin geleceğiyle ilgili konuştu… Bilindiği üzere sürekli ertelenen, bir türlü çekim aşamasına geçemeyen Indiana Jones 5‘in yönetmenliği bu yıl Steven Spielberg‘ten James Mangold‘a geçmişti. Son üç yılda David Koepp ve Jon Kasdan‘la birlikte senaryoyu şekillendirmeye çalışan Spielberg bir türlü iyi bir senaryo ortaya çıkmayınca yönetmenlikten çekilip yapımcılıkla yetinmeye karar vermişti. Marshall’ın açıklamasına göre Mangold’la anlaşma imzalanmış, yetenekli yönetmen zaman kaybetmeden senaryoyu yazmaya koyulmuş. Açıklamaya göre Mangold senaryoya sil baştan başlıyor. Bu yüzden yeni filmin çekim tarihi belli değil. Disney bu filmi (gene ertelemezse) 29 Temmuz 2022’de vizyona çıkaracak.

Gelelim Bourne serisine. Üçüncü filmden sonra Matt Damon ve Paul Greengrass ikilisi seriden ayrılınca yapımcılar Jeremy Renner‘ın başrolünde yeni bir seri başlatmaya çalışmış ama The Bourne Legacy beklenen hasılat elde edemeyince Renner’lı seri iptal edilmişti. Bu iptalden sonra Damon ve Greengrass ikilisi seriye dönüp Jason Bourne adlı devam filmini yapmış ama bu film de beklenen hasılatı getirememişti. Bunun üzerine Universal şansını TV’de denemek istemiş ama Treadstone adlı spinoff dizinin yayın hayatı bir sezonla sınırlı kaldı. Bunca başarısızlığa rağmen Universal, Bourne defterini kapatmak istemiyor. Yapımcı Marshall yeni bir ekiple yeni bir filmin çekilebileceğini söyledi. Marshall’ın açıklamasına göre yeni film devam filmi veya spinoff olmayacak, seriye sil baştan başlayacak, yani yeniden çevrim olacak. Henüz bir senarist ve yönetmen belirlenmediğinden yeniden çevrimin çekim tarihi belli değil.

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yazar: bakınız - May 25, 2020

yazar: Can Rende - May 26, 2020

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