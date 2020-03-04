haber MGM; Apple, Netflix veya Başka Bir Stüdyoya Satılabilir Hollywood’un köklü stüdyoları, Hollywood’u Hollywood yapan stüdyolar bir bir el değiştiriyor. 2019 ve öncesinde bu açıdan pek çok satışa tanık olduk. En büyük satış, 20th Century Fox devinin Disney’e...

haber Barbara Broccoli: James Bond Asla Bir Kadın Olmayacak 1995'ten bu yana James Bond serisinde yapımcı olarak yer alan Barbara Broccoli, James Bond'un asla bir kadın olmaması gerektiğini ilginç tespitlerle açıkladı...