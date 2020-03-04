04 Mart 2020 247 görüntüleme
James Bond serisinin 25. filmi No Time To Die, corona virüs salgını nedeniyle bu yılın kasım ayına ertelendi. Büyük gişe beklentisiyle gösterime girmesi beklenen film, özellikle Çin’de gösterimlerin iptal olmasıyla büyük para kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştı.
MGM ve Eon Productions, ortak bir kararla 10 Nisan’daki açılışı 25 Kasım’a erteledi. Mayıs ayı sonuna kadar özellikle Çin’den büyük gişe beklentisi olan filmlerin aynı kararı alması bekleniyor.
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