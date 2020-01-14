Bu yıl gösterime girecek 25. James Bond filmi No Time to Die’ın şarkısını Billie Eilish yazacak. 18 yaşındaki yetenekli isim, Bond tarihinin film şarkısı yazan ve söyleyen en genç ismi olacak. Yayınladığı basın açıklamasında duygularını paylaşan Eilish şunları yazdı:

“Böyle bir şeyin parçası olmak her açıdan çılgın bir durum. Bond şarkılarını hep efsane isimler söyler. Bu kadar efsanevi ismin yer aldığı bir listede yer almak büyük onur… Hala şoktayım”

Bond filmlerinin şarkılarının büyük bir bölümü oscar aldığı için Eilish’in ileride EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) serisini tamamlama ihtimali de bu hızda giderse yüksek…