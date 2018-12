İskoç oyuncu James McAvoy 1995’ten beri sürdürdüğü sinema yaşamının yanısıra TV filmleri ve tiyatro oyunlarının da aranan oyuncusu olmayı hep başardı. İngiliz filmleriyle başlayan sinema yaşamı Atonement ve The Last King of Scotland’la ivme kazandı. Tür ayrımı yapmayan ve özellikle doğaüstü senaryolara sahip filmlerde sık sık gördüğümüz oyuncu bu yıl da bu alışkanlığını sürdürdü. Yeni James McAvoy Filmleri devam bölümleri niteliğindeki fantastik yapımlar.

Glass

2019’da gösterime girecek olan Glass, M. Night Shyamalan’ın 2000 tarihli Unbreakable ve 2016 tarihli Split’inin öyküsünü sürdürecek. Eastrail 177 trilojsi olarak bilinen seride Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Spencer Treat Clark ve Charlayne Woodard, Unbreakable’daki karakterlerine devam ederken James McAvoy Split’teki Kevin Wendell Crumb ile yeniden karşımıza çıkacak. Sarah Paulson filmin yeni oyuncularından.

Dark Phoenix

Marvel’in hakları Fox’ta olan çizgi roman serisi X-Men’in, Disney’in Fox’u alınca ne olacağı merak konusu. Bu satın almadan önce başlayan yeni bölümün çekimleri ise tamamlandı. Fox’un 12. kez ele alacağı yapım, 2016’da izlediğimiz X-Men: Apocalypse’in devam filmi… Yönetmen Simon Kinberg, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters ve Jessica Chastain’i bir araya getirdi Filmin çekimleri Kasım 2017’de tamamlanmasına rağmen, 2018 yılı boyunca ek çekimler yapıldı ve bu durum filmin geleceği ile ilgili kafalarda soru işareti bıraktı.

It: Chapter Two

Bir diğer devam filminde James McAvoy ilk kez rol alacak. 2017’de yeniden çevrilen ve büyük başarı elde eden IT’in devam filminde sadece Bill Skarsgård, Pennywise karakterini tekrarlayacak. James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone ve Andy Bean ise The Losers Club’ın büyümüş hallerini canlandıracak.

James McAcoy’un filmlerinin yanısıra dizilerini de yakında izleyeceğiz. Yine fantastik bir rolde karşımıza çıkacağı His Dark Materials, Philip Pullman’ın sevilen roman serisinden uyarlandı. Oyuncunun sesiyle destek verdiği animasyon dizisi Watership Down ise Netflix’te 23 Aralık’ta gösterime girecek.