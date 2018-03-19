Yeni Matrix Serisi İçin Zak Penn’den Heyecanlandıran Açıklamalar

Geçtiğimiz aylarda Michael B.Jordan’ın başrolünde yeni bir Matrix serisinin hayata geçirileceği konuşuluyordu. Ready Player One’ın senaristi Zak Penn şu sıralarda Matrix’in senaryosu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Hemen her seriyi yeniden canlandıran ve bıktırana kadar versiyonlarını çekmek için uğraşan Hollywood’un gözü yıllardır Matrix’in üzerinde… Yeni bir seriyle ilgili beklentilerin çok yüksek olacağını tahmin eden stüdyolar bu yüzden dikkatli davranıyorlar. Seri konusunda heyecanını gizlemeyenlerden biri ise Ready Player One senaristi Zak Penn…

Matrix’in sadece kendisinin değil, her senaristin rüya evreni olduğunu belirten Penn “Film üzerinde çalışıyorum. Film bir aşamada ama hangi aşamada olduğu hakkında detay veremem. Kişisel olarak en çok geri dönmesini beklediğim seriydi. Yıllardır Warner Bros’u bu konuda taciz ediyordum. Bir yere kadar geldik ama daha önümüzde çok zor bir süreç var.” sözleriyle Hollywood’da dedikodu kazanının yeniden kaynamasına neden oldu.