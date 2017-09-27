Kanal: Paramount Network (Spike TV)

Yönetmen ve Senaryo: John Erick Dowdle ve Drew Dowdle diziyi beraber yazıp yönettiler.

Oyuncular: David Koresh rolünde Taylor Kitsch’i, FBI arabulucusu Gary Noesner rolünde ise Michael Shannon’ı izleyeceğiz. Kendilerine John Leguizamo, Andrea Riseborough, Rory Culkin, Melissa Benoist, Paul Sparks, Shea Whigham, Camryn Manheim, Julia Garner eşlik edecek.

Konu: (Olayları bilmeyenler için spoiler içerir) 1993’te David Koresh’in kurduğu, büyüttüğü ve büyüyünce birçok yasayı çiğnemeye başlayan Davidian tarikatı, liderlerini tutuklamaya gelen FBI’a karşı kendilerini bir çiftliğe kapattı. 51 gün süren abluka, çiftlikte çıkan yangınla ve 80’e yakın kişinin ölümüyle sona erdi. Hala tartışılan konu üzerine çekilen birçok belgesel ve filme bu sefer de 6 bölümlük bir mini dizi ekleniyor. Mini Dizi A Place Called Waco isimli çiftlikten kurtulan David Thibodeau’nun ve Stalling for Time isimli FBI adına görüşmeleri yürüten arabulucu Gary Noesner’in kitaplarından uyarlandı.

İlk Bölüm Gösterim Tarihi: Ocak 2018