Paramount 2019 yılında Star Trek serisini 4. filmle devam ettirmek istemiş, serinin başrolü Chris Pine ve sadece ilk filmde kısa bir süre görünen Chris Hemsworth‘le yeni kontrat için görüşmelere başlamıştı. Ama iki Chris de önceki yapımlarından (Wonder Woman ve Thor) aldıkları ücreti Paramount’tan isteyince görüşmeler olumsuz sonuçlanmış, filmi yönetmeyi planlayan SJ Clarkson daha sonra pilot aşamasında iptal edilecek Game of Thrones spinoff dizisi nedeniyle bu projeden ayrılmış, Star Trek 4 rafa kaldırılmıştı. Aylar sonra Paramount yönetmenlik için Fargo dizisinin yaratıcısı Noah Hawley‘le anlaşmıştı.

Yeni habere göre, Fargo‘nun 4. sezonunu tamamlayan Hawley, Star Trek‘e odaklanmaya başladı. Paramount yakın zamanda kadroyu oluşturmaya başlayacak. Kasım ayında THR’nin girdiği haberde eski kadronun dönebileceği belirtilirken yeni haberde bu kez yeni karakterlere odaklanılacağı dillendirilmiş. Pine, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, Zachary Quinto ve Simon Pegg‘in yeni filmde rol alıp almayacaklarını zaman gösterecek. Filmin senaryo aşaması devam ettiğinden çekimlere en erken 2021’de başlanabileceği söyleniyor. Serinin son filmi Star Trek Beyond 2016’da vizyona girmiş ama beklenen hasılatı elde edememişti.

Bu arada Quentin Tarantino‘nun Star Trek projesinin de rafa kaldırıldığını belirtmek gerek. İki yıl önce aklına gelen fikri stüdyoyla paylaştıktan sonra bir senaryo taslağı yazdırılmış ama QT filmi yönetmekten vazgeçmişti. Bu projenin yakın zamanda çekilmesi beklenmiyor.