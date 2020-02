HBO henüz Game of Thrones‘un son sezonuna aylar varken, Eylül 2018’de Jane Goldman‘a bir spinoff dizisi hazırlattığını açıklamıştı. Başrolün Naomi Watts‘a teslim edildiği dizi binlerce yıl öncesinde geçecekti. Kitapların...

Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood, Çin'deki sinemalarda gösterilmeyecek....