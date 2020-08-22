İlk filmi büyük ilgi gören ve Train To Busan: Peninsula ile devam eden seride yönetmen Yeon Sang-ho’ya göre yeni filmler yolda:

“Yeni filmler için çalışmaya hazırız. Özellikle kurtulan farklı insanların hayatlarına odaklanacağımız bir spin-off olabilir. Yeni filmleri büyük bir ihtimalle ben yönetmeyeceğim. Ama ana hatlarını oluşturarak, yönlendirmeler yapmaya hazırım. Yönetmen olarak bir süre ara vermek istiyorum”

Koreli yönetmen, postapokaliptik senaryolara ve zombi filmlerine neden ihtiyacımız olduğunu da anlattı:

“İnsanlar birçok açıdan bitmiş topluluklarda yaşıyorlar. Zombi filmleri bizlere sıfırdan yeniden başlayanların hayatlarını anlatıyor. En zor koşullarda bile umut olduğunu söylüyor. Günümüzde yaşadıklarımız, zombi filmlerini neredeyse gerçek kılıyor.”

“80 ve 90’lardaki Hollywood filmlerinden esinlendim. En çok etkilendiğim film ise Akira oldu. Özellikle filmin ikinci bölümü beni her zaman çok etkiledi”