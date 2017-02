Hollywood özellikle milenyuma geçtiğimizde Güney Kore Filmleri daha fazla popüler olunca bu ülkenin aksiyon, korku ve romantik komedi türlerindeki yapımlarını satın alıp Amerika’ya uyarlamaya başlamıştı. Aradan geçen uzun süre zarfından sonra Hollywood eskisi kadar olmasa da hâlâ G. Kore’nin filmlerini yeniden çevirmek için satın alıyor. Kore yapımı bir film uluslararası alanda popüler olursa o filmin Hollywood’un dikkatinden kaçmayacağını söyleyebiliriz. Aşağıdaki filmler de epey ilgi çekmiş, çok izlenmiş filmler. Lafı uzatmayalım ve Hollywood hangi filmlerin canına okuyacağına (?) bir bakalım.

Train to Busan: Geçen yıl vizyona giren pek çok film arasından sıyrılıp en çok konuşulan G. Kore filmlerinden olan Train to Busan‘ın hakları aralık ayında Fransız yapım şirketi Gaumont tarafından satın alınmıştı. Gaumont bu zombi filmini Amerika’ya uyarlayacak. Şirket filmi İngilizce çektireceğini hakları satın alır almaz açıklamıştı. Fakat şimdilik filmi kimin yöneteceği, filmde kimlerin rol alacağı belli değil. Orijinal film, Busan’a giden trene binen bir babayla kızının trende zombilerin olduğunu öğrenmelerinden sonra zombilerle mücadelelerini konu alıyor. Başından sonuna dek temposu düşmeyen ve sürükleyiciliğinden taviz vermeyen bu filmin ikinci filmle devam ettirilmesi düşünülüyor. Ama ikinci filmin çekilip çekilmeyeceği henüz netleşmedi.

The Wailing: İlk filmi The Chaser‘la çok iyi eleştiriler alan, ikinci filmi Yellow Sea‘yle başarısını devam ettiren yetenekli senarist-yönetmen Hong-jin Na’nın geçen yıl gösterime giren filmi The Wailing de yıl boyunca epey konuşulmuş ve ödüllendirilmişti. Genelde iyi eleştiriler alan bu film de Hollywood tarafından yeniden çevrilecek. Filmin haklarını 20th Century Fox’a ait olan Fox International Pictures şirketi satın aldı. Fox, Ridley Scott’ın şirketi Scott Free’yle bu filmi yeniden çevirmek için görüşmelere başladı. Scott Free’yle anlaşılırsa filmin yapımından Ridley Scott’ın şirketi sorumlu olacak. Bu filmin de ne zaman çekileceği bilinmiyor. The Wailing arka arkaya işlenen cinayetleri çözmeye çalışan bir dedektifin bir süre sonra ailesini bir türlü bulamadığı katilden koruma çabalarına odaklanan, kafayı da epey karıştıran bir gerilim filmi. Filmin yapımcısının dediği gibi Hollywood’un bu filmi Amerika’ya uyarlaması epey zor gözüküyor. Neticede film boyunca Korelilerin pek çok örf, adet ve inançlarına yer veriliyor.

The Man From Nowhere: Jeong-beom Lee’nin kaleme alıp yönettiği The Man From Nowhere, Taken tarzı bir film. Aslında Hollywood elli yıldır bu filmin benzerlerini yapıyor ve bu filmde de Hollywood’un etkisi fazlasıyla hissediliyor. Güney Kore’de tutan her şeyi uyarlamaktan çekinmeyen Hollywood bu filmi de yeniden çevirteceğini açıklamıştı. Yedi yıl önce vizyona giren film sadece işinden değil, hayattan da elini eteğini çekmiş, dış dünyadan kendisini izole etmiş eski bir ajanın küçük bir kızı ve kızın annesini mafyadan kurtarma çabalarını konu alıyor. Bolca aksiyon, dövüş ve çatışma sahneleri içeren filmin hakları geçen yaz Warner Bros.’a ait olan New Line şirketince satın alınmıştı. Film gösterime girdikten sonra liderliği beş hafta boyunca kimseye kaptırmamış, 41 milyon dolar hasılatla en çok izlenen filmlerden olmuştu.

A Moment to Remember: 2004’te vizyona giren A Moment to Remember izleyicileri gözyaşlarına boğan bir romantik-dram filmi. John H. Lee’nin yönettiği film zengin bir kızla kızın babasının inşaatında çalışan bir adamın birbirlerine âşık olup evlendiklerinden sonra kızın henüz 27’sinde Alzheimer hastası olduğunu öğrenmesini konu alıyor. Hakları geçen yıl satın alınan filmin başrollerini Jena Malone’yle Josh Hartnett üstlenecekler. Susannah Grant’in kaleme aldığı filmi Ben Lewis çekecek. Çekimlere ne zaman başlanacağı henüz açıklanmadı.

The Beauty Inside: Fox 2000 şirketinin haklarını iki milyon dolara satın aldığı The Beauty Inside‘ın başrolünü şu sıralar Han Solo filminde oynamaya hazırlanan Emilia Clarke üstlenecek. Fox 2000 henüz bu filmi yönetecek ismi belirlemedi. Filmin senaryosunu The Fault in Our Stars‘ın senaristleri Scott Neustadter ve Michael H. Weber kaleme alacaklar. 2015 yılında G. Kore’de vizyona giren orijinal film her gün farklı bir yüz ve vücutla (bazen kadın, bazen erkek olarak) uyanan adamın sevdiği kızla bağını koparmamaya çalışmasını konu alan romantik komedi filmi. Yeniden çevrimin çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklanmadı.

Lady Vengeance: Chan-wook Park’ın intikam üçlemesinin son filmi Lady Vengeance‘in beş yıl önce Hollywood tarafından yeniden çevrileceği açıklanmıştı. Ama bu beş yılda projeyle ilgili yeni bir haber gelmediğini de belirtmek gerek. Dolayısıyla filmin çekilip çekilmeyeceğini şimdilik bilmiyoruz. Beş yıl önce Annapurna Pictures şirketi filmin başrolünü ve yapımcılığını Charlize Theron’a teslim etmişti. Senaryoyu The Departed‘ın senaristi William Monahan’ın kaleme alacağı açıklanmıştı. Filmin yönetmeniyse belirlenmemişti. Park’ın Lady Vengeance filmi altı yaşındaki bir çocuğu öldürmekle suçlanıp on üç yıl hapse mahkum edilen Geum-ja Lee adlı kadının hapisten çıktıktan sonra çocuğun katilini bulup hem çocuğun, hem de on üç yılın intikamını almaya çalışmasını konu ediniyor. Belirttiğimiz gibi filmin çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor.