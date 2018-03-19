Yerli Dizi Evreninde Malumatsız Seyahat isimli yeni köşemizde hiç anlamadığımız yerli dizi dünyasında gücümüz ve sabrımız yettiğince bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Şimdilik fragmanlarla yetiniyoruz. Cesaretimizi toplarsak bölüm bile izleriz…

Sen Anlat Karadeniz‘in çok izlendiğini, neredeyse Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kadar rating aldığını duymuştuk. Kısa bir fragmanını izleyince bile nedenlerini anlayabiliyoruz. Kadına karşı şiddeti errrrrkekçe yöntemlerle çözmeye çalışan bir takım errrrrkeklerle, errrrrkekliğiyle gurur duyan halkımıza, “kadına karşı şiddete karşı” mesaj vermeye çalışmışlar.

Böylesi paradoksları sadece bizim halk anlamlandırabiliyor.

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz… Dizinin ismini duymuştuk. Ciddi bir olaylar dönüyor galiba. Yalnız ekibi görünce gözümüz otomatikman rakı kadehi aradı fragman boyunca, bulamadık. Çok iyi saklıyorlar, ustalaşmışlar.

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Çakma Shameless olmasıyla gündemimize girip çıkan, sonrasında da kendisinden haber alamadığımız Bizim Hikaye‘nin 26. bölüme kadar gelebildiğini anladık bu fragmandan… Fragmanda dikkatimizi çeken ise iletişim sorunu ve başroldeki kadın karakterin, genç erkek karakterin söylediğini defalarca tekrarlamasına rağmen anlamaması. İdrak sorunu var galiba…

Cennetin Gözyaşları isimli dizinin 25. bölüm fragmanını görünce ne yalan söyleyelim korktuk. Ne oluyor yahu? Bu ne şiddet bu celal???

Aslan Ailem fragmanında bir takım “ah ah ah” diye gülme taklidi yapabileceğimiz espriler havada uçuşuyor. Fragmandaki kadınlar da nedense “ah ah ah” diye gülüyorlar. Naif dizi yapacağım diye, her karakteri gerizekalı gibi konuşturmak, bizim yönetmenlere has bir alışkanlık galiba…

Fazilet Hanım ve Kızları‘nda da bir takım ikircikli insanlar, sinirli sinirli konuşuyorlar, silahlar patlıyor falan. Fragmanda çakma bir Jake Gyllenhaal görür gibi olduk. Son saniyelerdeki şaşırma efektine dikkat. Oyunculuk nasıl bir şey değildir diye okullarda gösterilir.

Bugünlük turumuzda Adı Zehra isimli dizinin beşinci bölüm fragmanına kadar dayanabildik. Hangi fragmanı açsak silah, kadına şiddet, birbirine bağıran insanlar, hırsından gözleri fellik fellik yuvarlanan bir takım acayip karakterler gördük. İnsanlar ekranlarda böyle öfke kusulurken akıl sağlıklarını zor korur, şiddet ve cinayetler tam gaz devam eder. Bu dizilerin oyuncuları da bir takım kamu spotlarında oynar, instagram’dan sahte duyarlılık mesajları atarak duygu sömürüsü yapmaya devam eder.