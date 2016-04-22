Güneşe Yolculuk, Bulutları Beklerken, Pandora’nın Kutusu ve Araf filmlerinin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi Tereddüt’ün çekimleri sona erdi.

Bir kasaba hastanesinde psikiyatrist olarak göreve başlamış İstanbullu genç bir kadının hastasıyla olan ilişkisini konu alan film; Yeşim Ustaoğlu, Marianne Slot ve Titus Kreyenberg ortak yapımcılığında gerçekleşti. Başrollerinde Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık yer alıyor.

Eylül 2014’te Busan Film Festivali’nin Asya Proje Marketi’ne seçilen ve burada Yaratıcı Yönetmen Ödülü’nü kazanan “Tereddüt”, bu yıl içinde gösterime girecek ama tarihi henüz net değil. Onun da önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz.