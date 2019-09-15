Danny Boyle’un Beatles’ın varlığı ve yokluğu üzerine kurduğu yeni filmi Yesterday’in artılarını ve eksilerini sıraladık.

Yazının bundan sonrası artılar ve eksiler, konunun nasıl işlendiğini anlatmadan ele alınamayacağı için doğal olarak spoiler içeriyor.

ARTILARI

(+) Filmin hiç kimsenin tartışamayacağı çok büyük bir artısı var: The Beatles şarkıları… Bu etken zaten bir filmi iyi yapmaya yetiyor ve Yesterday “İzlemeyin, zamanınız boşa gider” diyebileceğimiz bir film değil.

(+) The Beatles’ın şarkılarının olmadığı bir paralel evren de çok iyi bir fikir… Baş karakterimizin bu gerçeği fark ettiği anlar da iyi canlandırılmış.

(+) Yönetmen koltuğunda Danny Boyle’u görünce de insan ister istemez umutlanıyor… Filmde küçük dokunuşlarını hissetmek mümkün ama dehasını konuşturduğunu söylemek zor.

(+) Filmde kötü oyunculuk yok… Lily James, romantik komedilere çok iyi uyan oyununu yine sergiliyor. Ed Sheeran bile o kadar sırıtmıyor… Oyunculuklarla ilgili eksik yanlar ise genelde yönetmenlik ve öyküyle ilgili…

EKSİLERİ

(-) Karakterimiz Jack Malick’in hint kökeni filme sadece baharat olarak serpilmiş gibi. Danny Boyle karakterimizin anne babasını komedi unsuru olarak kullanmak dışında hiç bir şey yapmamış. Slumdog Millionare’i çeken yani aslında hint kültüründen filme çok fazla bir şey katabilecek bir yönetmenin, niye böyle bir seçim yaptığı pek anlaşılmıyor.

(-) İnsan John Lennon’ı filmde görünce beklentileri tavan yapıyor haliyle… Daha çok şey bilmek, en azından iki-üç şık göndermeyle Beatles’a saygı duruşu bekliyor. Liverpool’un sokaklarında dolaşırken Abbey Road’un neden önemli olduğunu, Strawberry Field’in aslında ne anlama geldiğini duymak istiyor. Bu bölümler çok üstün körü, üstüne yazılar, grafikler atarak, aksiyon filmi tadında geçilmiş maalesef…

(-) Tek bir Beatles şarkısıyla koca filmler yazılabilirken, Danny Boyle neredeyse bütün şarkıları kullanıp iyi bir film çıkaramamış. Beatles’ın yerine Rolling Stones veya Led Zeppelin konsaydı ne değişirdi bilemiyoruz. Beatles “Dünyada şarkılarını herkesin bildiği bir grup” olma özelliği dışında öykü için bir anlam ifade etmemiş.

(-) Filmin sonunun nasıl bağlandığı da muamma… The Beatles gerçekten var mıydı? Neden kayboldular? John Lennon tamam ama Paul, Ringo ve George’a ne oldu? Bir anda tarihin en büyük şarkı yazarı olarak gösterilen karakterimiz yine birden kasabasına dönerek hayatına nasıl doğal devam edebildi? The Beatles’ın gerçek üyeleri (eğer hala yaşıyorlarsa) hak ettikleri üne ulaşabildi mi?

(-) The Beatles, Harry Potter, Coca Cola ve sigara olmayan bir dünya yarattıysanız, (tabi başka nelerin eksik olduğunu bilmiyoruz) bu eksikliklerin ne gibi etkileri olduğunu anlatmak gerekmiyor mu? Tamam anlaşıldığı kadarıyla Pepsi’den iyi bir ürün yerleştirme ücreti aldınız ama o sahnelerin reklam dışında en azından bir yere bağlanarak bir şeyler ifade etmesi gerekmiyor muydu?

(-) Filmde oyuncuların performansları kötü değildi ama senaryonun karmaşıklığı ve eksiklikleri, oyuncuların performanslarını da etkilemiş gibiydi. Lily James, karakterinin dışına çıkamamış, Himesh Patel komedyenliğini kullanamamış, Game of Thrones’ta Khaleesi’nin kocası olarak karşımıza çıkan köle taciri Hizdahr zo Loraq’ı canlandıran Joel Fry’ın filmin dönüm noktalarındaki rolünün altı iyi çizilmemiş. Filmde bu kadar yer verilecekse Ed Sheeran’ın da hayatıyla ilgili bir-iki şeyi filme katmak iyi olabilirdi…

(-) Filmin en büyük eksisi… The Beatles’ın yokluğu dünyada Oasis’in varlığı dışında hiçbir şeyi değiştirmedi mi yani? O kadar şarkıya rağmen dünya birebir aynı mı kaldı? Cold Play bile etkilenmemiş mi?