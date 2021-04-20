Gösterildiği dönemde, festivallerde ve ödüllerde yeterince övülmeyen filmleri derlediğimiz köşemizin ilk filmi Late Night…

Televizyonculuk hakkındaki filmlerin hastasıyım! Benim için nostaljik bir yönü var. Televizyonculuğun layıkıyla yapıldığı günleri, hikayeleri anlatan filmleri pas geçemiyorum. Dolayısıyla bu yeni film önerisi serimize bu tür bir filmle başlamak istedim.

“Bu sitede yeterince övülmedi” kalıbını bilirsiniz. 2019 Sundance çıkışlı Late Night, yeterince övülmemiş bir film. Birkaç festivalde gösterildi, dünyanın pek çok yerinde vizyona girdi ve çeşitli mecralarda gösterildi. 4m $’lık mütevazı bütçesine kıyasla epey iyi gişe geliri de elde etti. Ama örneğin Emma Thompson’a getirdiği Altın Küre adaylığı haricinde önemli ödüllerde ‘snub’ edildi. Türkiye’de 94 gibi iyi bir salon sayısıyla vizyona girse de, yaz dönemi araya kaynadı ve yalnızca 6.764 seyirci tarafından izlendi.

Emma Thompson’ın canlandırdığı Katherine, 28 yıldır ‘Tonight with Katherine Newbury’ talk şov programının sunucusudur. Kanal yönetimi, çağın gerisinde kalmasını ve reytinglerdeki düşüşü gerekçe göstererek, yeni sezonda ekran yüzünü değiştirme kararı aldıklarını Katherine’e bildirir. Molly (Mindy Kaling) tam da bu çalkantılı dönemde ‘diversity’ kontenjanından yazar kadrosuna dahil olur ve normalde ekip çalışanlarının adını dahi bilmeyen idolüne kendini fark ettirmeyi başarır.

Late Night, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir komedi. Hem çok eğlenceli, hem söyleyecek önemli sözleri var. Son dönemin gündemdeki konularına dair güzel tespitler yapıyor. Filmin ana karakterlerinden Molly’yi canlandıran ve aynı zamanda senaryoyu yazan, yapımcılar arasında da yer alan Mindy Kaling’in People’s Choice ve Teen Choice adaylığı elde etmesi, filmin değinmeye çalıştığı yeni medya, kuşak çatışması gibi konularda seyirciyle aynı frekansı yakaladığının bir göstergesi…