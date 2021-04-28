Yalnız ve güzel sinema sektöründe çalışıyoruz ya, zaman zaman soranlar oluyor: “Netflix’te ne izleyelim?” Aylardır 1 numaralı cevabım aynı: Eğer henüz seyretmediyseniz, Chung Mong-hong’dan A Sun…

Bu film yeterince övülmedi. Oysa bu filmde her şey var. Kanlı bir aksiyon gibi başlıyor; drama, melodrama, koltuğa yaslanmayı unutacağınız bir gerilime evriliyor. Toplum eleştirisi yaptığı anlarda zekice bir taşlamaya dönüşüyor. Gülümsetiyor, ağlatıyor, düşündürüyor. Sinemadan beklediğimiz zaten bu değil mi?

A Sun, dünya prömiyerini 2019 Toronto International Film Festivali’nde Çağdaş Dünya Sineması bölümündeki 55 filmden biri olarak yaptı. 2 buçuk saatlik bir Tayvan filmi olarak Toronto’daki yıldızlar geçidinde, devasa ve bolca ‘buzz’lı filmler arasında pek fark edilmedi. Busan ve Tokyo’daki gösterimleri, hatta Taipei Golden Horse Film Festivali’nde ödüllerin neredeyse tümünü toplaması, Asya dışında pek ses getirmesini sağlamadı. O esnada filmin haklarını Netflix satın aldı.

Sinemaseverlerin şimdi ışık yılı kadar uzak görünen, salgın öncesinin Berlin’le beraber iki büyük festivalinden 2020 Sundance Film Festivali’ne odaklandığı günlerde, 24 Ocak 2020’de Netflix’te yayınlandı.

Sonrası malum… Koronavirüs salgını başladı ve aylarca kendimize gelemedik. Bu kez normalden fazla vaktimiz vardı, ama bilin bakalım ne eksikti? Filmlere odaklanmamızı sağlayacak, Fatih Hoca’nın bile bulup getiremeyeceği düzeyde “konsantrasyon”!

Bazı yılsonu listelerinde yer alması ve Tayvan’ın Oscar adayı olarak seçilmesi, A Sun’a biraz olsun görünürlük getirdi. 15 filmlik shortlist’e de kaldı fakat En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü için 5 aday arasında yer bulamadı. “Yeterince Övülmeyenler” serimizde yer bulmayı ise fazlasıyla hak ediyor!