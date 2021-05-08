Sağlık çalışanları 1 numara. Minnettarız. Salgın döneminde en çok yük omuzlayan meslek gruplarından biri de kuryeler…

Öncelikle mesajımızı verelim: Yoğun sipariş trafiğinde sıklıkla yaşanan moto kurye kazalarına üzülüyoruz. Markalardan, restoranlardan, e-ticaretin paydaşlarından, hiç olmazsa normale dönülene kadar sipariş teslim hızı kriterini ve bu süre üzerinden performans değerlendirme sistemini kaldırmalarını bekliyoruz. Tabii müşterilerden de bu süreçte biraz daha fazla anlayış…

Manhattan’daki evrak dolaşımını sağlayan beş bin civarı bisikletli kurye olduğunu, bununla ilgili harika bir aksiyon filminin bulunduğunu, üstelik filmin bu sitede yeterince övülmediğini biliyor muydunuz?

Premium Rush, 2012 yazında hikayenin geçtiği yer olan New York City’de prömiyer yaptıktan sonra dünyanın pek çok yerinde hızla vizyona girdi. 35 milyon dolar bütçeli film, dünya genelinde bu bütçenin biraz altında gişe hasılatı elde etti ve pek ses getiremedi. Türkiye’de de bir ara vizyona girecek gibi oldu fakat daha sonra bu plan iptal edildi.

Joseph Gordon-Levitt’in canlandırdığı Wilee’nin kritik bir teslimatı adresine ulaştırma çabası, usta bir yönetmelik, kurgu ve görüntü yönetimiyle koltuğa yaslanmayı unutacağınız bir tempoda ilerliyor. Klişe deyişle, soluk soluğa izleniyor. Gordon-Levitt’e Jamie Chung, Michael Shannon ve Dania Ramirez’in eşlik ettiği oyuncu kadrosu epey kaliteli. Filmin Triple Rush adlı 8 bölümlük bir Travel Channel belgeseliyle eşzamanlı çekildiğini; bazı sahnelerde ekipman ve dublörlerin ortak kullanıldığını da belirtelim.

Son bir not: Joseph Gordon-Levitt çekimler esnasında New York’un sembolü sarı taksilerden birine çarparak hayli ciddi bir kaza atlatmış. Aracın arka camı tuz buz olurken, aktörün yüzünü sakınmak için kullandığı sağ koluna otuz dikiş atılmış. JGL’nin kolundan kanlar akarken ilk tepkisi “f**king cool” demek olmuş! Kapanış jeneriğinde filmi kapatmazsanız, bu kazanın hemen sonrasında çekilen görüntüleri de görebilirsiniz.