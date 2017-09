Aktörlükten Yönetmenliği Geçen Oyuncular

Her sene olduğu gibi bu yıl da pek çok ünlü oyuncu yönetmenliği deneyimlemek isteyip ilk filmlerini çektiler. Genelde komedi türünü tercih eden oyunculardan bazılarının filmleri bu ay düzenlenen Toronto Film Festivali’nde gösterildi, bazı filmleri 2018’de izleyeceğiz. Listede yer alan birkaç filmin hazırlıklarıysa devam ediyor, muhtemelen bu filmler 2018’de çekilecek. Lafı uzatmayalım ve bu yıl ilk filmlerini çeken oyuncuları derleyelim.

Bradley Cooper: Bir süredir yönetmenliği deneyimlemek isteyen Bradley Cooper yıllardır çekilmek istenen ama bir türlü çekilemeyen A Star Is Born müzikalini devraldı bu yıl. Çekimleri yazın tamamlanan bu film aynı adlı filmin üçüncü yeniden çevrimi oldu. Cooper filmin başrolünü şarkıcı Lady Gaga’yla paylaştı. Film bir film yıldızının (Cooper) şarkıcılık yeteneği olan isimsiz genç bir kadını (Lady Gaga) keşfedip ünlendirmesini konu alıyor. Kadının ünü arttıkça adamın yıldızı yaşlılık ve alkolizm yüzünden sönecek, olaylar gelişecek. A Star Is Born 28 Eylül 2018’de vizyona girecek.

Kirsten Dunst: Çocukluğundan beri oyunculuk yapan, pek çok yönetmenle çalışan Kirsten Dunst 2018’de ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacak. Dunst yazar Sylvia Plath’in romanı The Bell Jar‘ı sinemaya taşıyacak. Plath’in hayatından izler taşıyan bu romandan uyarlanacak filmin başrolünü ve yapımcılığını Dakota Fanning üstlenecek. Fanning’e Bel Powley, Patricia Arquette, Stacy Martin ve Jesse Plemons eşlik edecekler. 1950’lerde geçecek film, Esther adlı genç kızın depresyonuna odaklanacak. Filmin 2018’e yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor.

Jonah Hill: Şu sıralar yoğun bir dönemden geçen aktör Jonah Hill rol aldığı projeleri arasına ilk filmi Mid ’90s‘i de sığdırdı bu yaz. Hill bu filmin başrolünü Michelle Williams’a teslim etmişti ama aktris başka projelerle meşgul olduğu için rol, Katherine Waterston’un oldu. Aktrise Lucas Hedges, Alexa Demie ve Sunny Suljic eşlik ettiler. Hill’in de ilk filmi komedi türünde. 90’larda geçen filmin merkezinde ergen Stevie yer alıyor. Stevie annesi (Waterston) ve ağabeyiyle geçinemediğinden zamanının çoğunu dışarıda kaykaycı gençlerle geçirir. Hill post prodüksiyona devam ediyor. Film 2018’de vizyona girecek.

Brie Larson: On yıl önce oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık da yapan Brie Larson bu sıfatlarının yanına bu yıl yönetmenliği de ekledi. Larson, Unicorn Store adı verilen filmin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendi. Film çocukken de, büyüdüğünde de tek boynuzlu atlara inanan Kit’e ve hayallerini gerçekleştirme çabalarına odaklanıyor. Komedi türündeki film bu ay Toronto Film Festivali’nde gösterildi. Lakin filmle ilgili yazılan tüm eleştiriler olumsuz. Larson ilk filmiyle sınıfı geçemedi. Filmin vizyon tarihi henüz belli değil. Yüksek ihtimalle 2018’de gösterime girecek (onca olumsuz eleştiriden sonra dağıtımcı bulabilirse tabii). Larson’a satıcı rolünde Samuel L. Jackson’ın da eşlik ettiğini belirtelim.

Jennifer Morrison: House MD, Once Upon a Time, How I Met Your Mother dizilerinde rol alan, 1994’ten beri sektörde yer alan aktris Jennifer Morrison da bu yıl ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturanlardan. Morrison, Sun Dogs adını verdiği filmini bu yıl tamamladı. Melissa Benoist, Michael Angarano ve Allison Janney’nin başrollerini üstlendiği filmde Morrison da rol aldı. Aktris ilk filminin merkezine Ned (Angarano) adlı genci koyuyor, Ned’le Tally’nin (Benoist) terörist olduklarını düşündükleri bir grubu gözlemlerini ve onları yakalamaya çalışmalarını anlatıyor. Komedi türündeki filmin vizyon tarihi henüz belirlenmedi.

Karen Gillan: İskoçyalı aktris Karen Gillan da bu yıl ilk filmini çekti. Gillan, Morrison ve Larson gibi ilk filminde komedi türünü denedi. The Party’s Just Beginning adını verdiği filminin başrolünü de, senaristliğini de üstlendi. Başrolde ona Guardians of the Galaxy filmindeki rol arkadaşı Lee Pace eşlik etti. Halen post prodüksiyonu devam eden film kendisine çok yakın birisini kaybeden genç bir kızın bu acıyla başa çıkmaya çalışmasını konu alıyor. Film 2018’de vizyona girecek.

Christoph Waltz: İki Oscar ödüllü usta aktör Christoph Waltz 2015’ten beri ilk filmi Georgetown‘ı çekmeye çalışıyordu. Sonunda bu ay çekimlere başlayabildi. Waltz başrolü Vanessa Redgrave’le paylaşıyor. Georgetown‘ın merkezinde bir çift -Elsa Breht’le (Redgrave) eşi Ulrich Mott (Waltz)- yer alacak, film 13 Ağustos 2011’de Elsa’nın ölü bulunmasından sonra eşi Mott’un hemen bir numaralı şüpheli haline gelmesini anlatacak. David Auburn senaryoyu Washington’da yaşayan Albrecht Muth’ın hayatından uyarladı. Muth 2011’de kendisinden çok yaşlı olan, 21 yıllık eşi Viola Drath’ı öldürmüş, 50 yıllık hapis cezasıyla mahkum edilmişti. Film 2018’e yetişecek gibi görünüyor.

Guy Pearce: Aktör Guy Pearce ilk filminin hazırlıklarına hızla devam ediyor. Poor Boy adını verdiği ilk filminin çekimlerine yakında başlayacak. Matt Cameron’ın kaleme aldığı filmin başrolü de Pearce’in. Aktöre Frances O’Connor, Sarah Peirse, Callan Mulvey ve Richard Roxburgh eşlik edecekler. Filmin merkezinde yedi yıl önce gizemli bir şekilde yolları kesişen iki aile yer alacak. Bu iki ailenin özlemlerine, sevinçlerine, inançlarına, sevgilerine, umutlarına, duygusal yolculuklarına ve sırlarla gerçeklerin ortaya çıkmasıyla kendilerini buldukları zor durumlara odaklanılacak.

Simon Baker: The Mentalist dizisiyle ünlenen Simon Baker ilk filmi Breath‘i bu yıl çekip vizyona hazır hale getirdi. Filmin prömiyeri bu ay Toronto Film Festivali’nde yapıldı. Baker’ın başrolü de üstlendiği filmde Elizabeth Debicki de rol aldı. Tim Winton’ın aynı adlı romanından uyarlanan film 70’lerin Avustralyasında geçip iki ergen oğlana, oğlanların gizemli ve maceracı bir adamla (Baker) arkadaşlıklarına odaklanıyor. Bu film de 2018’de vizyona girecek.

Alex Pettyfer: Magic Mike, Elvis & Nixon, In Time filmlerinden hatırlayabileceğimiz aktör Alex Pettyfer’ın ilk filmi Black Roads adını taşıyor. Pettyfer ilk filminin başrollerini Tom Scott, Jennifer Morrison, Juliette Lewis, Nicola Peltz ve Robert Patrick’e teslim etti. Film aynı adlı romandan uyarlandı, istismarcı kocasını öldüren kadın hapse girince Harley adlı oğlu üç kız kardeşinin sorumluluğunu üstlenir. Fakat bir gün Harley’nin adı gizemli bir cinayete karışır, olaylar gelişir. Harley’i Pettyfer’ın oynadığını belirtelim. Gerilim türündeki filmin post prodüksiyonu devam ediyor.

Bryce Dallas Howard: Usta yönetmen Ron Howard’ın kızı Bryce Dallas Howard da beş yıldan uzun bir süredir ilk uzun metrajlı filmini çekmek için fırsat kolluyordu. Çekmeyi planladığı The Originals‘a ne olduğunu bilemiyoruz, aktris bu filmden evvel Sorta Like a Rock Star‘ı çekecek. Film yazar Matthew Quick’in aynı adlı romanından uyarlanacak, annesiyle kavga ettikten sonra evi terk edip annesinin okul servisinde yaşamaya başlayan iyimser genç bir kıza, Amber’a odaklanacak. Howard henüz oyuncu kadrosunu oluşturmadı. Çekimlere 2018’de başlanacak.

Andy Serkis: Duygu yakalama teknolojisiyle çekilen filmlerin (King Kong, LOTR, Planet of the Apes) aranan oyuncusu Andy Serkis bu yıl karşımıza Breathe filmiyle çıkacak. Breathe yönetmenin vizyona giren ilk filmi, lakin Serkis bu filmden önce Jungle Book animasyonunu çekti. WB, Jungle Book‘un vizyonunu 2018’e erteleyince Breathe yönetmenin ilk filmi oldu. Andrew Garfield’la Claire Foy’un başrollerini üstlendiği bu romantik film, Robin Cavendish’in polio hastalığı yüzünden 28 yaşında felç olmasını, birkaç ay ömür biçilmesine rağmen eşi Diana, Diana’nın ikiz kardeşi sayesinde yaşama tutunmasını ve oğlunu büyütmesini konu alıyor. Gerçeklerden uyarlanan film, TIFF’te gösterildi, karışık eleştiriler aldı, Garfield’ın performansı övüldü.

Paul Dano: Okja, Prisoners, Youth, 12 Years a Slave, There Will Be Blood filmlerinde rol alan Paul Dano da bu yıl yönetmenliğe hazır olduğunu düşünüp koltuğa oturanlardan. Dano ilk yönetmenliği için Richard Ford’un Wildlife adlı romanını seçti. Bu romanı sevgilisi Zoe Kazan’la birlikte senaryolaştırdı. Wildlife‘ın başrollerini Prisoners ve Okja filmlerinde çalıştığı Jake Gyllenhaal’a teslim etti. Aktöre Carey Mulligan eşlik etti. Filmin merkezinde Jerry-Jeanette çifti yer alıyor. Jeanette başka bir adama âşık olunca çiftin evliliği bitme noktasına gelir. Dano evliliğin bitişini çiftin çocukları Joe üzerinden anlatıyor.

Greta Gerwig: Amerikalı aktris Greta Gerwig bu yıl tek başına ilk filmini çekti. Tek başına dememin nedeni aktrisin ilk filmi Nights and Weekends‘i Joe Swanberg’le birlikte yazıp yönetmiş olması. Saoirse Ronan’ın başrolünü üstlendiği Lady Bird, Gerwig’in tek başını yazıp yönettiği ilk filmi oldu. Bu ay TIFF’te gösterilen, Gerwig’i ünlendiren Frances Ha‘nın izinden gittiği söylenen film olumlu eleştiriler aldı. Film maceraperest genç bir kızın Kaliforniya’daki evini bir yıllığına terk etmesini konu alıyor. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi henüz açıklanmadı. ABD’de 10 kasımda vizyona girecek.

Max Minghella: 2008’de 54 yaşındayken vefat eden usta yönetmen Anthony Minghella’nın aktör oğlu Max Minghella da bu yıl yönetmenlik koltuğuna oturdu. Teen Spirit adını verdiği ilk filminin senaristliğini de üstlendi Minghella. Yapımcılar arasında aktör Jamie Bell de yer alıyor. Filmin başrolünüyse Elle Fanning üstlendi. Teen Spirit utangaç genç kız Violet’ın şarkıcı olma düşlerine, bu düşleri için ailesini arkada bırakıp kasabasından kaçmasına, birisi sayesinde uluslararası bir şarkı yarışmasına katılmasına odaklanıyor. Bu film de 2018’de vizyona girecek.

Idris Elba: Bu projelerden en farklısı Idris Elba’nın yakın zamanda tamamladığı filmi olsa gerek. Elba bu yıl Yardie adlı romanı uyarladı. Suç türündeki film Jamaikalı bir gencin, D.’nin, uyuşturucu kuryeliğine ve Londra’da dağıtması için verilen uyuşturucu çalıp çeteden ayrılıp Londra’da izini kaybettirmeye çalışmasına, çeteninse bu ihaneti unutmayıp onu aramasına odaklanıyor. Elba filminin başrolünü Aml Ameen’e teslim etmişti. Film 2018’de vizyona girecek.

Scarlett Johansson: Şu sıralar Avengers filmleriyle meşgul olan Scarlett Johansson yönetmenlik koltuğuna oturacağını altı yıl önce (Kasım 2011) açıklamıştı ama nedense bu altı yılda filmini çekemedi. Projenin iptal olup olmadığını, aktrisin yönetmenlik için halen istekli olup olmadığını bilemiyorum ama gene de listeye ekleyeyim dedim. Aktrisin çekmek istediği film, Summer Crossing adını taşıyor. Film, Truman Capote’nin aynı adlı romanından uyarlanacak. Roman, 18 yaşındaki Grady’e odaklanıyor. Zengin ebeveynleri seyahate çıkınca yazı tek başına geçirmek istemeyen Grady o yaz kimliğini ve cinselliğini keşfetmek ister. Grady Brooklyn’de yaşayan Yahudi bir aileye mensup, ailesiyle ilişkileri iyi olmayan bir gençle tanışır, kısa sürede onunla evlenip ondan hamile kalır. Roman 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Bakalım Johansson yakın zamanda yönetmenlik koltuğuna oturabilecek mi.

Jamie Foxx: Altı yıl önce bir TV kanalı için epey kötü kalitedeki korku filmi Night Tales‘ı çeken aktör Jamie Foxx altı yıllık aradan sonra bu yıl ikinci filminin, aynı zamanda ilk sinema filminin çekimlerine başlamıştı. Foxx’un da ilk sinema filmi komedi türünde. Filmin adı All-Star Weekend. Foxx’a Robert Downey Jr., Jessica Szohr, Jeremy Piven, Eva Longoria eşlik ettiler. Film iki dostun sevdikleri basketbol oyuncusu üzerinden rekabetlerine odaklanıyor. Yüksek ihtimalle 2018’de vizyona girecek bu film.