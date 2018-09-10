İlk filmi The Babadook‘la olumlu eleştiriler alan, bu ay Venedik Film Festivali’nde ikinci filmi The Nightingale‘le yarışan Avustralyalı senarist-yönetmen Jennifer Kent üçüncü filminin hazırlıklarına başladığını duyurdu. Kent’in yeni filminin adı Alice + Freda Forever. Kent gerçek bir öyküden uyarladığı bu filminde 1890’larda Memphis, Tennessee’de tanışıp birbirlerine âşık olan iki genç kadına odaklanacak. Yönetmen senaryosunu tamamlamak üzereymiş.

Kent şu sıralar bir de dizi hazırlıyor. Üçüncü filmi gibi ilk dizisi de Amerika’da geçecek. Tiptree adını verdiği dizi, bilimkurgu romanları yazan Alice Bradley Sheldon (daha ziyade James Tiptree Jr. mahlasıyla tanınıyor) ile ilgili olacak. Kent yeni dizisini “sürreal bir yolculuk” şeklinde tanımlıyor. Kariyerine önce üçüncü filmiyle mi, yoksa ilk dizisiyle mi devam edeceği şu noktada bilinmiyor, lakin Kent’in arayı uzatmadan setlere döneceği belirtiliyor.