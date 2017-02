Yönetmenler Birliği-DGA düzenlediği törenle ödüllerini dağıttı. Bu yılki Yaşamboyu Başarı Ödülü’nün Ridley Scott’a gittiğini belirteyim. Ödülü Scott’a Christopher Nolan ve Michael Fassbender takdim ettiler.

Sinemada En İyi Yönetmenler:

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

İlk Filmini Çeken En İyi Yönetmen: Garth Davis (Lion)

TV’de En İyi Yönetmenler:

Dramatik Dizi: Miguel Sapochnik (Game of Thrones – “The Battle of the Bastards” bölümü)

TV Filmi-Mini Dizi: Steven Zaillian (The Night Of – “The Beach” bölümü)

Komedi Dizisi: Becky Martin (Veep – “Inaugaration” bölümü)

Variety/Haberler/Spor/Sohbet Programı: Don Roy King (Saturday Night Live – Dave Chappelle’nin sunduğu bölüm)

Variety/Haberler/Spor/Sohbet Programı (Özel Program): Glenn Weiss (70. Tony Ödülleri)

Realty Program: Rupert Thompson (American Grit – “The Final – Over the Falls” bölümü)

Çocuk Programı: Tina Mabry (An American Girl Story – “Melody 1963: Love Has to Win” bölümü)

Reklam: Derek Cianfrance

Belgesel: Ezra Edelman (O.J.: Made in America)