Yönetmenler Birliği-DGA düzenlediği törenle ödüllerini dağıttı. Bu yılki Yaşamboyu Başarı Ödülü’nün Ridley Scott’a gittiğini belirteyim. Ödülü Scott’a Christopher Nolan ve Michael Fassbender takdim ettiler.
Sinemada En İyi Yönetmenler:
En İyi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)
İlk Filmini Çeken En İyi Yönetmen: Garth Davis (Lion)
TV’de En İyi Yönetmenler:
Dramatik Dizi: Miguel Sapochnik (Game of Thrones – “The Battle of the Bastards” bölümü)
TV Filmi-Mini Dizi: Steven Zaillian (The Night Of – “The Beach” bölümü)
Komedi Dizisi: Becky Martin (Veep – “Inaugaration” bölümü)
Variety/Haberler/Spor/Sohbet Programı: Don Roy King (Saturday Night Live – Dave Chappelle’nin sunduğu bölüm)
Variety/Haberler/Spor/Sohbet Programı (Özel Program): Glenn Weiss (70. Tony Ödülleri)
Realty Program: Rupert Thompson (American Grit – “The Final – Over the Falls” bölümü)
Çocuk Programı: Tina Mabry (An American Girl Story – “Melody 1963: Love Has to Win” bölümü)
Reklam: Derek Cianfrance
Belgesel: Ezra Edelman (O.J.: Made in America)