Christoph Waltz: Quentin Tarantino’nun filmlerindeki performansıyla iki Oscar kazanan yetenekli aktör Christoph Waltz geçen yıl ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu ve Georgetown adlı filmini çekti. Halen post prodüksiyonu devam eden filmi Proof‘un senaristi David Auburn kaleme aldı. Waltz başrolü de üstlenirken ona Vanessa Redgrave ve Annette Bening eşlik ettiler. Waltz ilk filminde gerçek bir olayı anlatmayı tercih etmiş. Georgetown‘ın merkezinde bir çift -Elsa Breht’le (Redgrave) eşi Ulrich Mott (Waltz)- yer alacak, film 13 Ağustos 2011’de Elsa’nın ölü bulunmasından sonra eşi Mott’un hemen bir numaralı şüpheli haline gelmesini anlatacak. Auburn senaryoyu Washington’da yaşayan Albrecht Muth’ın hayatından uyarladı. Muth kendisinden çok yaşlı olan, 21 yıllık eşi Viola Drath’ı öldürmüş, 50 yıllık hapis cezasıyla mahkum edilmişti 2011’de. Kötü rollerin aranan oyuncusu, sıkça bu rollerde izlediğimiz Waltz’ı ilk filminde de kötü rolde izlemiş olacağız. Bakalım Waltz ilk filmiyle nasıl eleştiriler alacak.

Jonah Hill: Tek başına çektiği ilk filmi Lady Bird‘le yıla damgasını vuran Greta Gerwig gibi Jonah Hill de ilk filminde büyüme (coming-of-age) türünü işledi. Scott Rudin’in yapımcılığını üstlendiği Mid ’90s adından da anlaşılacağı üzere 90’larda geçiyor, bekâr bir anne (Katherine Waterston) ve iki oğuldan (Lucas Hedges ve Sunny Suljic) oluşan bir aileyi merkeze koyuyor, bu ailenin en küçük bireyi olan Stevie’nin (Suljic) mahallenin kaykay takımına dahil olmaya çalışmasını anlatıyor. Kendi filminde rol almayan Hill senaryoyu tek başına kaleme almış. Son yılların ünlü yapım şirketi A24’un haklarını satın aldığı bu filme Oscar kampanyası yapılması bekleniyor. Hill büyüme türündeki bağımsız filmiyle Gerwig’in başarısını tekrarlamaya çalışacak. Bakalım onun kadar başarılı olabilecek mi.

Bradley Cooper: Amerikalı aktör Bradley Cooper orijinal bir filmle yönetmenliğe geçmek yerine yıllardır hazırlık aşamasında olan, Clint Eastwood‘un bir ara çekmeyi düşündüğü ama sonra vazgeçtiği A Star Is Born yeniden çevrimini devraldı. Cooper bu filmin senaristleri arasında da yer alıp başrolü Lady Gaga’yla paylaştı. 1937’de vizyona giren ilk film daha sonra 1954 ve 1976’da tekrar sinemaya taşınmıştı. Hikâye klasik: Yaşlılık ve alkolizm nedeniyle yıldızı sönmeye yüz tutan bir aktör genç bir kadını keşfeder. Ally adlı bu kadın, şarkıcılıkta ve oyunculukta yükselişe geçerken onu keşfeden Jackson’ın yıldızı söner. Müzikal-dram türündeki film bu yılın La La Land’i olmaya çalışacak. Fakat Cooper, Steven Spielberg‘in övgülerini çoktan aldı. Hatta Spielberg, Bernstein filminin senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü Cooper’a teslim etti bu filmden sonra. Yani Cooper’ın yönetmenlikte de önü açık gibi görünüyor.

Max Minghella: The Social Network, Agora, The Ides of March filmlerinden ve The Handmaid’s Tale dizisinden hatırlanabilecek aktör/senarist Max Minghella da şu sıralar ilk filminin post prodüksiyonuyla meşgul durumda. Waltz kötü bir adamın eşini öldürmesini, Hill bir çocuğun büyümesini anlatırken Minghella ilk filmi Teen Spirit‘te genç bir kızın şarkıcı olma hayallerini anlatacak (A Star Is Born‘a yakın bir proje). Violet adlı genç kız şarkıcılık hayalleriyle evini terk edip uluslararası şarkı yarışmasına katılmanın bir yolunu bulacak, olaylar gelişecek. Filmin başrolünü Elle Fanning üstlendi. Aktris henüz şarkıcılığa yönelmese de Woodkid’le beraber bir konserde şarkı söylemişti. Minghella’nın filmine Oscar kampanyasının yapılıp yapılmayacağı belli değil. Henüz bu filmin de vizyon tarihi belli değil.

Tom Cullen: Downton Abbey, Knightfall ve Gunpowder dizilerinde rol alan Kanadalı aktör Tom Cullen de yakın zamanda ilk filminin çekimlerini tamamladı. Pink Wall adını verdiği filminde bir çiftin altı yılını anlattı aktör/yönetmen. Jenna-Leon çiftinin altı yılına, bu altı yıldan altı önemli ana odaklanan filmde çifti Jay Duplass‘la Tatiana Maslany oynadılar. Cullen daha önce The Other Half’ta sevgilisi Maslany’le birlikte bir çifti oynamıştı. Pink Wall da The Other Half gibi ilişkilerin sancılı yüzünü anlatacak. Filmin vizyon tarihi henüz duyurulmadı.

Idris Elba: İngiliz sinemacı Idris Elba okuyup çok sevdiği Yardie romanını birkaç yıldır sinemaya taşımak istiyordu, ama çekim takviminin yoğunluğu nedeniyle bir türlü fırsat bulamıyordu. Sonunda 2017’de bu filmine zaman yaratıp filmi tamamlayabildi. Ocakta Sundance’te gösterilen film, D. (Aml Ameen) adlı Jamaikalı uyuşturucu kuryesinin teslim etmesi gereken uyuşturucuyla kayıplara karışması, bunun üzerine patronunun onu bulmaya çalışmasını konu alıyor. Brock Norman Brock‘un kaleme aldığı film, İngiltere’de 24 ağustosta vizyona girecek.

Karen Gillan: Guardians of the Galaxy filmleri ve Doctor Who dizisiyle ünlenen aktris Karen Gillan ilk uzun metrajlı filmi The Party’s Just Beginning‘i Glasgow ve Tribeca film festivallerinde gösterildi bu yıl. Genelde olumlu eleştiriler alan filmde Gillan’a Guardians‘taki rol arkadaşı Lee Pace eşlik etti. Film arkadaşının intiharından sonra zorlu günler geçiren Liusaidh’in (Gillan) kendisini toparlama çabalarını komediye de yer vererek anlatıyor. Filmin henüz dağıtımcısı olmadığı için vizyon tarihi belli değil.

Kristen Stewart: Come Swim adlı kısa filmle ilk kez senaristliği ve yönetmenliği deneyimleyen Kristen Stewart bu kısa filmden sonra Sage + The Saints‘in Take Me to the South şarkısının klibini çekmişti. Bu kısa videolarla yönetmenliğe ısınan Stewart çok geçmeden ilk uzun metrajlı filmini de çekme niyetinde. Stewart biseksüel draması The Chronology of Water‘la yönetmenlik koltuğuna oturacak. Bu film, Lidia Yuknavitch‘in aynı adlı anı kitabından uyarlanacak. Stewart senaryoyu tek başına kaleme alacak. Aktris, “En iyi kadın rolünü yazacağım. Hep oynamak istediğim ama oynamayacağım en iyi rolü yazacağım,” demiş bu projesi için. Bu yaz Jean Seberg biofilmi Against All Enemies‘de oynadıktan sonra tüm vaktini senaryoyu bitirmeye ayıracakmış. Daha sonra rol için ünlü bir aktrisle anlaşmaya çalışacak Stewart. Film, Yuknavitch’in istismarcı babası ve alkolik-intihara meyilli annesinden kurtulmak için üniversitenin yüzme bursunu kabul etmesini, ama uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bursu kaybetmesini anlatacak. Kitapta Yuknavitch biseksüelliğinden ve BDSM’den de bahsediyor.

Brie Larson: Gillan ilk filmiyle olumlu eleştiriler aldı, lakin Brie Larson ilk filmi Unicorn Store‘la genelde olumsuz eleştiriler aldı. Larson’ın yönetip başrolünü Samuel L. Jackson, Bradley Whitford ve Joan Cusack‘le paylaştığı bu filmi Samantha McIntyrie yazdı. Geçen yıl Toronto Film Festivali’nde gösterilen film Kit adlı kadının çocukluk hayallerini gerçek kılabilecek bir icat için uğraşmasını konu alan bir komedi. Aslında bu proje epey eski. Larson 2012’de filmde rol almak için görüşmelere başlamış. O zamanlarda filmi Miguel Arteta çekmeyi planlıyordu. Fakat Arteta filmi çekmekten vazgeçince yönetmenlik Larson’a teklif edilmiş. Aktris bu kez başrolü üstlenmek istemese de senaristin ısrarlarına dayanamayıp başrolü de kabul etmiş. Hızla çekilip Toronto’ya yetiştirilen film olumsuz eleştirilerden sonra dağıtımcı bulamadı. O yüzden vizyon tarihi belli değil.

Taylor Kitsch: En son Waco mini dizisinde iyi bir performans ortaya koyan aktör Taylor Kitsch kısa filmi Pieces‘la 2013’te ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturmuştu. Kitsch bu kısa filmini uzun metrajlı bir filme dönüştürmek niyetinde. Senaryoyu da, başrolü de üstlenen Kitsch’in çekimlere başlayacağı tarih henüz belirlenmedi. Zira film halen senaryo aşamasında. O yüzden bu yıla yetişmeyecek Pieces. Film Detroit’li üç arkadaşın hayatlarının uyuşturucu ticareti nedeniyle tehlikeye girmesini konu alacak. Film suç-gerilim türünde olacak.

Brendan Gleeson: İrlandalı usta aktör Brendan Gleeson listemizdeki oyuncuların aksine henüz ilk uzun metrajlı filmini çekmedi ama Psychic adını verdiği kısa filmiyle yönetmenliği ilk kez deneyimlemiş oldu 2017’de. Henüz yayınlanmayan bu film, Gleeson ailesinin tüm bireylerini buluşturdu. Baba Gleeson filmi yönetip başrolde yer alırken kamera önünde ona Domhnall ve Brian Gleeson eşlik ettiler. Senaryoyu Rory Gleeson kaleme alırken müzikleri Fergus Gleeson hazırladı. Film iki gencin medyum babalarını emekliliğe zorlamalarını konu alıyor. Film 2019’da TV’de yayınlanacakmış.

Kirsten Dunst: 29 yıldır film ve dizilerde rol alan ünlü aktris Kirsten Dunst da ilk uzun metrajlı filmi için hazır durumda. Daha önce iki kısa filmle yönetmenliği deneyimleyen Dunst yeni projesini 2017’de duyurmuştu. Aktris, Sylvia Plath‘in tek romanı The Bell Jar‘ı sinemaya taşıyacak. Senaryoyu Nellie Kim‘le birlikte kaleme alan Dunst başrolleri Dakota Fanning, Jesse Plemons, Patricia Arquette, Bel Powley, Stacy Martin ve Michael Ridley‘e teslim etmişti. Fanning’in yapımcılar arasında yer aldığı bu filmin çekim tarihi henüz duyurulmadı. Film genç bir kadın olan Esther’in depresyonunu konu alacak, 1950’lerde geçecek. Dram-komedi karışımı filmin 2019’a yetişmesini umuyoruz.

Paul Dano: There Will Be Blood‘ta döktüren aktör Paul Dano roman uyarlaması ilk filmi Wildlife‘ı sevgilisi Zoe Kazan‘la birlikte kaleme almış, 2017’de çekip Sundance’e yetiştirebilmişti. Cannes’da da gösterilen film şimdiye dek genelde olumlu eleştiriler aldı. Carey Mulligan‘la Jake Gyllenhaal‘ı buluşturan, Richard Ford‘un aynı adlı romanından uyarlanan Wildlife bir evliliğin çatırdayıp sona ermesini ailenin tek oğlunun (Ed Oxenbould) gözünden aktarıyor. Bunca olumlu eleştiriden sonra tabii ki filme Oscar kampanyası yapılacak. Bakalım bir süredir Oscar’a aday olamayan Gyllenhaal-Mulligan-Dano-Kazan dörtlüsüne adaylık gelebilecek mi.

Diğerleri: Ron Howard’ın aktris kızı Bryce Dallas Howard yıllardır yönetmenliğe geçmek istiyor. Önce Originals adlı filmle geçmek istedi ama bu proje çekim aşamasına gelemeyince roman uyarlaması Sorta Like a Rock Star‘la geçeceğini duyurdu. Scarlett Johansson‘sa yıllar önce Summer Crossing romanını uyarlayacağını açıklamıştı, ama proje iptal edilmiş olabilir, zira bu filmden yeni bir haber gelmedi daha sonra. Olivia Wilde daha şanslı durumda. Zira aktris ilk filmi Booksmart‘ın çekimlerine başladı. Film 2019’da vizyona girecek.