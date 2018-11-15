Dogtooth’tan bu yana Hollywood oyuncularının çalışmak istediği bir yönetmen haline gelen Yorgos Lanthimos, şu ana kadar Colin Farrell, Rachel Weisz, John C. Reilly, Nicole Kidman gibi uluslararası sinemanın önemli isimlerine filmlerinde yer verdi. Son filmi The Favourite’te de Emma Stone ve Olivia Colman’a rol veren Yorgos Lanthimos, birlikte çalışmak için kendisine ilk ulaşanın Cate Blanchett olduğunu açıkladı:

“Dogtooth’tan sonra ingilizce film çekmek istediğimi açıkladığımda telefonumu ilk çaldıran Cate Blanchett oldu. Maalesef elimdeki senaryolarda ona uygun bir rol hala bulamadım. Ama hala temas halindeyiz ve kendisiyle çalışmayı çok istiyorum”

“Açıkça söylemek gerekirse Blanchett’ten hemen sonra da Rachel Weisz aradı. Biraz da şans eseri, kafamda ona uygun roller hazırdı. Onunla çalışabildiğim için çok mutluyum”

“Nedendir bilmiyorum, beni hep kadın oyuncular arıyor. Bu durum benim filmlerim hakkında ne diyor bilmiyorum. Rastlantı da olabilir”

“Sistem böyle oluşmuş. İngilizce bir film çekiyorsan kimler arasından seçim yapabileceğin belli. Ama kendimi bu isimlerle çalışmak zorunda olan bir yönetmen olarak hissetmiyorum. Filmlerimi beğenip benimle çalışmak isteyen insanlar, yetenekli isimlerse Hollywood’dan olup olmamaları beni ilgilendirmiyor. Yeter ki elimde yetenekli insanlara verebileceğim uygun roller olsun.”