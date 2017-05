The Lobster‘la memleketi Yunanistan’ın dışında ilk kez film yapan yetenekli yönetmen Yorgos Lanthimos kariyerine bu yıl izleyeceğimiz The Killing of a Sacred Deer ve gelecek yıl izleyeceğimiz The Favourite filmleriyle devam ediyor. Lanthimos dönem draması The Favourite‘ın çekimlerini Cannes Film Festivali’ne katılmasına üç-dört kala tamamladı. Bilindiği üzere Lanthimos bu filminde Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult, Sherlock dizisinin senaristi-yapımcısı ve Mycroft’ı Mark Gatiss ve Billy Lynn filmiyle ünlenen Joe Alwyn’le çalıştı. Fox Searchlight’ın haklarını satın aldığı film yüksek ihtimalle 2018’in ödül sezonunda, yani sonbahar veya kışta vizyona girecek.

Peki The Favourite ne anlatıyor? 18. yüzyılda İngiltere’de geçen filmin merkezinde Colman’ın oynadığı Kraliçe Anne yer alıyor. Film, Kraliçe Anne’in hükümranlığını, saray içi ihanetleri, oyunları, tutkuyu anlatıyor. Weisz, Anne’in gizli aşkı, aynı zamanda danışmanı, Marlborough Düşesi Sarah Churchill rolünde karşımıza çıkacak. Stone ise Sarah’nın kuzenini oynadı. Film, Sarah’la kuzeninin birbirleriyle mücadelelerine de odaklanacak. Lanthimos bu filmi tamamladıktan sonra Kirsten Dunst’lı mini dizi On Becoming a God in Central Florida‘nın pilot bölümünü çekebilir. Lanthimos, Colin Farrell’ın başrolünü üstleneceği bir dizi hazırladığını da belirtelim.