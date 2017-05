HBO ve Sky kanallarının ortak yapımı olan Jude Law’lı The Young Pope dizisinin elde ettiği başarıdan sonra devam edeceği, senarist-yönetmen Paolo Sorrentino’nun ikinci sezonu kaleme aldığı açıklanmıştı. Bugün gelen haberlere göreyse The Young Pope dizisi ikinci sezonuyla devam etmeyecek. Gelen haberlere göre Sorrentino, The New Pope adlı yeni bir mini dizi hazırlayacak. HBO ve Sky kanalları bu dizide ortaklıklarına devam edecekler. Sorrentino, The Young Pope‘ta olduğu gibi The New Pope‘ta da sezonun tamamını çekmeyi planlıyor. Çekimlere 2018’in sonlarına doğru başlanacağı için dizi 2019 sonbaharından önce yayınlanamayabilir. Sorrentino dizinin oyuncu kadrosunu yakında oluşturacak. Yönetmen bu yaz Berlusconi’nin hayatına odaklanan Loro‘yu çekecek.